Un hombre quedó en prisión preventiva por el homicidio de Roberto Carlos Herrera en la zona norte de Santa Fe

Un hombre de 30 años quedó en prisión preventiva acusado de ser el autor del homicidio de Roberto Carlos Herrera, ocurrido el 6 de agosto en la zona norte de la ciudad de Santa Fe.

La medida fue ordenada este lunes 2 de noviembre por el juez José Luis García Troiano durante una audiencia en los tribunales de la capital provincial. La fiscal a cargo de la investigación, María Laura Urquiza, solicitó la prisión preventiva, que no fue objetada por la defensa del imputado, identificado por las iniciales BDV.

Según explicó la fiscal, el hecho ocurrió minutos después de las 15:20 en las calles Hugo Wast y Cafferata. El imputado habría actuado con intención de matar a la víctima, a quien disparó al menos tres veces con un arma de fuego.

El ataque se desencadenó tras una discusión por la devolución de una máquina que el imputado había prestado a Herrera. La víctima respondió que ya no la tenía, lo que generó amenazas de muerte por parte del acusado, quien se retiró en un Volkswagen Gol gris.

Minutos después, el hombre regresó y efectuó un primer disparo que no alcanzó a Herrera. La víctima intentó escapar corriendo e intentó ingresar a una gomería sin éxito. El imputado, desde su vehículo, disparó al menos dos veces más, impactando en un brazo y en la zona abdominal de Herrera.

La fiscal Urquiza atribuyó al imputado el delito de homicidio calificado por el uso de arma de fuego, en el marco de la causa que continúa en investigación.

Fuente: parte de prensa oficial.