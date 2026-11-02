Se conocieron los audios del VAR: por qué expulsaron a dos jugadores de River

La Liga Profesional de Fútbol publicó los audios del VAR correspondientes a las expulsiones de Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel en el Superclásico que Boca le ganó a River este domingo 1 de noviembre, por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026.

Las grabaciones permiten reconstruir las conversaciones entre el árbitro Nicolás Ramírez y el equipo de videoarbitraje encabezado por Silvio Trucco, que intervino desde Ezeiza en dos acciones determinantes del encuentro.

En ambos casos, River terminó perdiendo un futbolista, aunque los procedimientos arbitrales fueron diferentes: la primera expulsión llegó después de una revisión en el monitor y la segunda fue una decisión directa del juez de campo, posteriormente ratificada por el VAR.

La expulsión de Martínez Quarta: una infracción que Ramírez no había advertido

La primera jugada ocurrió a los siete minutos del primer tiempo, cuando Santiago Ascacíbar envió un pase elevado para Miguel Merentiel, quien avanzaba hacia el arco defendido por Santiago Beltrán.

En esa acción, Lucas Martínez Quarta sujetó al delantero uruguayo. Ramírez permitió inicialmente que continuara el juego, pero recibió una comunicación desde la cabina del VAR para revisar la situación.

Durante el intercambio, Silvio Trucco advirtió: «Hay una sujeción con los dos brazos».

El árbitro principal reconoció que no había observado esa infracción desde su posición en el campo. Después de analizar las imágenes, modificó su decisión inicial.

Ramírez consideró que Martínez Quarta había impedido una oportunidad manifiesta de gol y sancionó tiro libre directo para Boca, además de mostrarle la tarjeta roja al defensor de River.

Montiel vio la roja por una patada desde atrás a Lautaro Blanco

La segunda expulsión se produjo a los 34 minutos del complemento. Lautaro Blanco había adelantado la pelota por el sector izquierdo cuando Gonzalo Montiel lo derribó con una entrada desde atrás.

En esta oportunidad, Ramírez mostró directamente la tarjeta roja. El equipo del VAR revisó la acción para determinar si correspondía mantener la sanción.

Gastón Suárez, asistente del VAR, respaldó la decisión y señaló que la infracción reunía características de fuerza e intensidad elevadas, con la pierna extendida.

Silvio Trucco coincidió con esa interpretación y describió un contacto de los tapones sobre la zona del tobillo, acompañado por una torsión de la articulación.

Según el audio difundido, los integrantes del videoarbitraje consideraron que la acción podía provocar una lesión. Por ese motivo, confirmaron la expulsión dispuesta en el campo de juego.

River disputó el tramo final del encuentro con nueve futbolistas.

Las críticas de River después del Superclásico

Las decisiones arbitrales generaron cuestionamientos entre los protagonistas de River, que consideraron que el criterio aplicado durante el partido no fue uniforme.

Leonardo Ponzio manifestó su disconformidad en conferencia de prensa. Por otro lado, Nicolás Otamendi también cuestionó la actuación arbitral y expresó una postura crítica sobre el desarrollo de la competencia.

«Para el próximo torneo que designen a ver quién va a ser el campeón y no competimos», declaró Otamendi.

Montiel, por su parte, mencionó cuatro jugadas que, desde su interpretación, también podrían haber terminado con futbolistas de Boca expulsados.

Estas declaraciones reflejan la posición de los jugadores y del cuerpo técnico de River, pero no constituyen una determinación reglamentaria sobre las acciones cuestionadas.

Qué explican los audios y qué aspectos siguen en discusión

La publicación de las comunicaciones permite establecer que, en la primera expulsión, el árbitro modificó su decisión después de observar las imágenes, mientras que en la segunda mantuvo la sanción original tras la confirmación del VAR.

Sin embargo, los registros difundidos se concentran en esas dos acciones y no representan una evaluación integral de todas las jugadas reclamadas durante el encuentro.

El material aporta información sobre los fundamentos de ambas tarjetas rojas, mientras que los cuestionamientos de River mantienen abierto el debate sobre el criterio arbitral aplicado durante el Superclásico.