Doncic hizo 45 puntos y lideró otro triunfo de los Lakers

Luka Doncic volvió a destacarse en la NBA con una actuación de 45 puntos, 15 rebotes, 6 asistencias y 5 robos, números que le permitieron conducir a Los Angeles Lakers a una victoria por 131-125 ante Toronto Raptors.

El base esloveno convirtió ocho triples y alcanzó su cuarto encuentro consecutivo con al menos 37 puntos. Además, llegó a los 40 tantos por vigésima vez en sus primeros 98 partidos de temporada regular con la franquicia californiana.

Los Lakers necesitaban recuperarse después de la derrota frente a Golden State Warriors, encuentro en el que habían desperdiciado una ventaja de 25 puntos y terminaron perdiendo por 17.

En esta oportunidad, Doncic sostuvo su producción ofensiva durante los primeros tres cuartos y volvió a intervenir en los minutos decisivos para asegurar el resultado.

Austin Reaves acompañó con 19 puntos, mientras que Walker Kessler aportó 16 tantos y 15 rebotes.

Por Toronto, Scottie Barnes terminó con 29 puntos y RJ Barrett sumó 22. Los Raptors iniciaron una gira de cuatro encuentros como visitantes con su tercera derrota en los últimos cuatro compromisos.

Boston Celtics llegó a cinco victorias consecutivas

Boston Celtics mantuvo su buen comienzo de temporada al imponerse por 108-97 sobre Orlando Magic y alcanzar su quinta victoria seguida.

Jayson Tatum fue el máximo anotador del encuentro con 32 puntos, incluidos 15 desde la línea de tiros libres, además de repartir siete asistencias.

Paul George contribuyó con 17 puntos, ocho asistencias y seis rebotes. Derrick White y Luca Gaza agregaron 12 unidades cada uno.

El equipo de Boston consiguió el triunfo pese a registrar apenas un 27,3% de efectividad desde la línea de tres puntos. Una de las claves estuvo en aprovechar las pérdidas del rival, que se tradujeron en 21 puntos.

En el cierre, Neemias Queta aportó dos bloqueos importantes y un triple de George, cuando restaba 1:32, estableció una diferencia de 11 puntos.

Orlando, que no contó con Paolo Banchero ni Jalen Suggs, continúa sin ganar como local. Anthony Black y Tristan da Silva anotaron 23 puntos cada uno.

Golden State ganó sin Curry y tuvo una figura inesperada

Golden State Warriors extendió su racha a cuatro triunfos consecutivos después de vencer 124-112 a Los Angeles Clippers, en una noche en la que Stephen Curry y Draymond Green tuvieron descanso.

El protagonista fue el novato Yaxel Lendeborg, quien estableció su mejor registro personal con 37 puntos y seis asistencias.

Lendeborg convirtió 13 de sus 19 lanzamientos de campo y seis triples en 11 intentos. Su producción fue la mayor de un novato de Golden State desde los 42 puntos que Curry anotó en abril de 2010 frente a Portland.

Además, se convirtió en uno de los pocos jugadores de la historia de la franquicia en registrar dos partidos de al menos 30 puntos durante sus primeras siete presentaciones, una marca que también alcanzaron Wilt Chamberlain y Rick Barry.

Para los Clippers, Rui Hachimura anotó 24 puntos y Kobe Sanders sumó 16. El conjunto de Los Ángeles acumuló su quinta derrota consecutiva.

Brooklyn Nets consiguió su primera victoria

Brooklyn Nets pudo cortar su comienzo negativo de temporada al superar 98-90 a Indiana Pacers, después de haber perdido sus cinco primeros encuentros.

Michael Porter Jr. encabezó la ofensiva con 23 puntos, seguido por Julius Randle, que terminó con 20.

Day'Ron Sharpe también fue importante con 15 puntos y 13 rebotes, mientras que Andrew Nembhard lideró a Indiana con 23 unidades y Pascal Siakam aportó 17.

El resultado le permitió a Brooklyn estrenar su casillero de victorias y buscar una recuperación después de un inicio complicado.

Todos los resultados de la jornada NBA Partido Resultado Los Angeles Lakers – Toronto Raptors 131-125 Boston Celtics – Orlando Magic 108-97 Golden State Warriors – LA Clippers 124-112 Brooklyn Nets – Indiana Pacers 98-90

La jornada dejó como principal registro individual los 45 puntos de Doncic, mientras que Celtics y Warriors prolongaron sus rachas positivas y Brooklyn logró cortar una serie de cinco derrotas.