El gesto de Paredes que llamó la atención tras el Superclásico

La victoria de Boca sobre River en el Superclásico dejó distintas imágenes dentro y fuera de la cancha. Una de ellas tuvo como protagonista a Leandro Paredes, quien, mientras sus compañeros celebraban frente a los hinchas, decidió permanecer durante algunos instantes unos pasos más atrás.

El equipo consiguió el triunfo gracias a un gol de Lautaro Di Lollo y, una vez finalizado el encuentro, los futbolistas se acercaron a las tribunas para compartir la celebración con los simpatizantes.

Sin embargo, Paredes eligió inicialmente observar lo que sucedía a su alrededor. El mediocampista se besó el escudo de Boca mientras contemplaba los festejos, sin sumarse de inmediato a los saltos y cánticos del plantel.

Los abrazos de Aranda y Blanco

Tomás Aranda fue el primero en advertir que el capitán permanecía apartado del grupo y se acercó para abrazarlo. Segundos después, Lautaro Blanco repitió el gesto.

Posteriormente, Paredes se fotografió con algunos alcanzapelotas y volvió a compartir la celebración con sus compañeros.

La situación no estuvo acompañada de declaraciones del futbolista que explicaran su comportamiento. Por lo tanto, cualquier interpretación sobre los motivos de su actitud constituye una versión no confirmada.

Del campo de juego a los festejos en el vestuario

La celebración continuó puertas adentro. En un video difundido por las redes oficiales de Boca, Paredes aparece aplaudiendo y cantando junto al resto del plantel.

En esas imágenes también se observa a Miguel Merentiel bailando con una máscara del personaje de terror Chucky, en medio de los festejos posteriores al Superclásico.

Además del triunfo ante su clásico rival, Boca celebró su clasificación a la Copa Libertadores 2027.

Cómo fue el partido de Paredes ante River

El mediocampista campeón del mundo disputó 88 minutos, completó 51 pases precisos y registró cinco acciones defensivas.

Durante el encuentro también protagonizó un cruce con Marcos Acuña, excompañero suyo en la Selección Argentina. La situación terminó con ambos futbolistas amonestados.

Lo que viene para Boca

Después de quedarse con el Superclásico, Boca deberá enfrentar a Defensa y Justicia en la última fecha de la fase regular.

Según la información de la crónica original, el conjunto xeneize buscará asegurar el primer puesto de la tabla anual. Al momento de esa publicación, el encuentro todavía no tenía fecha ni horario confirmados.