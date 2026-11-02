Colapinto perdió todos sus puntos en México tras una sanción de la FIA

Lo que parecía ser una jornada positiva para Franco Colapinto en la Fórmula 1 terminó con un resultado diferente al esperado. El piloto argentino recibió una sanción de diez segundos después del Gran Premio de México, disputado el domingo 1 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, y descendió del octavo al decimoquinto puesto de la clasificación.

La decisión fue adoptada por los comisarios deportivos de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), quienes determinaron que el corredor de Alpine no había disminuido suficientemente su velocidad al atravesar un sector señalizado con bandera amarilla.

La penalización dejó al argentino sin los cuatro puntos que había conseguido inicialmente por finalizar octavo y modificó el resultado de una carrera en la que había logrado avanzar posiciones y mantenerse entre los diez primeros.

De un séptimo puesto provisional a terminar 15°

Colapinto había protagonizado una carrera en la que consiguió progresar desde el undécimo lugar de partida y sostener un ritmo que le permitió finalizar octavo después de las 71 vueltas.

Una vez terminada la competencia, los comisarios sancionaron con diez segundos a Oscar Piastri, piloto de McLaren, por provocar una colisión con Arvid Lindblad, de Racing Bulls.

Esa resolución favoreció inicialmente al argentino, que ascendió al séptimo puesto provisional y pasó a tener una expectativa de seis puntos para el campeonato.

Sin embargo, la posterior investigación sobre su conducción durante un período de bandera amarilla modificó nuevamente la clasificación.

Con los diez segundos añadidos a su tiempo, Colapinto cayó hasta el puesto 15, sin unidades para el Mundial de Pilotos

Qué determinó la FIA sobre la maniobra de Colapinto

La investigación se centró en el comportamiento del piloto argentino durante una neutralización parcial de la pista.

De acuerdo con la explicación de los comisarios, el análisis de la telemetría y las cámaras a bordo permitió establecer que Colapinto no había reducido suficientemente la velocidad en una zona con bandera amarilla simple.

El reglamento obliga a los competidores a disminuir su marcha y estar preparados para modificar su trayectoria o detenerse ante una situación de peligro.

La resolución también distinguió otro episodio ocurrido en una zona con doble bandera amarilla. En ese caso, los comisarios no aplicaron una sanción adicional al argentino porque existían dudas razonables sobre si había recibido la advertencia con suficiente anticipación.

Además del recargo de diez segundos, Colapinto recibió un punto de penalización en su superlicencia, según consignó Motorsport

Pos. Piloto Escudería Tiempo / Estado 1 Max Verstappen Red Bull 71 vueltas 2 Lewis Hamilton Ferrari +0s799 3 Kimi Antonelli Mercedes +4s006 4 Charles Leclerc Ferrari +10s707 5 Lando Norris McLaren +11s778 6 George Russell Mercedes +12s263 7 Liam Lawson Racing Bulls +20s899 8 Gabriel Bortoleto Audi +22s041 9 Isack Hadjar Red Bull +22s503 10 Ryo Hirakawa Haas F1 Team +25s373 11 Alexander Albon Williams +27s562 12 Carlos Sainz Williams +28s638 13 Oscar Piastri * McLaren +29s475 14 Nico Hülkenberg Audi +29s977 15 Franco Colapinto * Alpine +30s204 16 Sergio Pérez Cadillac +30s695 17 Pierre Gasly * Alpine +51s483 18 Arvid Lindblad Racing Bulls Abandonó 19 Oliver Bearman Haas F1 Team Abandonó 20 Valtteri Bottas Cadillac Abandonó 21 Lance Stroll Aston Martin Abandonó 22 Fernando Alonso Aston Martin Abandonó * Pilotos que recibieron sanciones posteriores o durante la carrera. Clasificación según los datos suministrados.

Alpine pasó de sumar con sus dos pilotos a quedarse sin puntos

La sanción a Colapinto no fue la única que afectó a Alpine. Su compañero Pierre Gasly también quedó fuera de la zona de puntos después de que los comisarios revisaran otra infracción relacionada con las banderas amarillas.

El francés había terminado décimo, pero recibió una penalización de stop and go, convertida en un recargo de 30 segundos por haberse producido la resolución después de la carrera.

En su caso, la infracción correspondió a no reducir suficientemente la velocidad durante un sector con doble bandera amarilla, una señal que exige mayores precauciones por la presencia de peligro en la pista.

Gasly descendió hasta el puesto 17 y, de esta manera, Alpine perdió los puntos que sus dos representantes habían conseguido inicialmente.

La modificación también favoreció a otros competidores, entre ellos Liam Lawson, Gabriel Bortoleto, Isack Hadjar y Ryo Hirakawa, quienes terminaron dentro de los diez primeros de la clasificación definitiva.

Las tres sanciones que modificaron el resultado

La clasificación del Gran Premio de México sufrió modificaciones importantes después de la bandera a cuadros, a partir de las decisiones adoptadas sobre tres pilotos.

Oscar Piastri fue penalizado por su participación en una colisión, mientras que Colapinto y Gasly recibieron sanciones por incumplimientos de las exigencias de reducción de velocidad ante banderas amarillas.

Piloto Infracción Sanción Oscar Piastri Provocar una colisión con Arvid Lindblad. 10 segundos Pierre Gasly No reducir la velocidad ante una doble bandera amarilla. Stop and Go convertido en 30 segundos Franco Colapinto No reducir suficientemente la velocidad ante banderas amarillas. 10 segundos

Verstappen ganó en México y Antonelli se consagró campeón mundial

Más allá de las sanciones, la competencia tuvo como ganador a Max Verstappen, de Red Bull, quien completó las 71 vueltas y superó por apenas 799 milésimas a Lewis Hamilton, de Ferrari.

El tercer puesto fue para Kimi Antonelli, de Mercedes, que con ese resultado aseguró el Campeonato Mundial de Pilotos de Fórmula 1 de 2026.

Charles Leclerc terminó cuarto, mientras que Lando Norris y George Russell completaron las primeras seis posiciones.

Antonelli se convirtió, además, en el campeón mundial más joven de la historia de la categoría.

Cómo quedó Colapinto en el campeonato y qué viene para Alpine

La sanción impidió que Colapinto aumentara su cosecha de 27 puntos en el Campeonato Mundial de Pilotos. De haber conservado el octavo puesto obtenido en pista, habría llegado a 31 unidades.

La pérdida de puntos también tuvo consecuencias para Alpine en el Campeonato de Constructores, donde cada posición resulta relevante en la disputa con sus rivales.

El equipo francés deberá analizar las circunstancias de las infracciones y preparar la próxima competencia, prevista en Brasil, en el circuito de Interlagos.

Para Colapinto, el Gran Premio de México dejó una actuación que inicialmente lo había ubicado entre los diez mejores, pero cuyo resultado definitivo terminó condicionado por una decisión reglamentaria.