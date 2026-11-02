Di Carlo apuntó contra el arbitraje tras la derrota de River ante Boca

La derrota de River ante Boca por 1-0 en La Bombonera dejó consecuencias más allá del resultado deportivo. El presidente del club de Núñez, Stéfano Di Carlo, cuestionó públicamente el arbitraje de Nicolás Ramírez y expresó su malestar por las decisiones tomadas durante el Superclásico correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura 2026.

El dirigente utilizó sus redes sociales para manifestar su posición luego de un encuentro en el que River terminó con nueve futbolistas por las expulsiones de Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel.

«Cuando los errores favorecen siempre a los mismos dejan de ser errores», escribió Di Carlo, antes de agregar: «No tienen vergüenza ni límites. Están destruyendo al fútbol argentino a la vista de todos».

Sus declaraciones se sumaron a los cuestionamientos realizados por Nicolás Otamendi y Leonardo Ponzio, quienes también manifestaron disconformidad con la actuación arbitral.

Las jugadas que generaron los reclamos de River

El primer episodio ocurrió antes de los diez minutos, cuando Lucas Martínez Quarta fue expulsado después de una revisión del VAR.

El defensor sujetó a Miguel Merentiel cuando el delantero de Boca avanzaba hacia el arco. La acción fue interpretada como una infracción que impidió una ocasión manifiesta de gol, motivo por el cual Ramírez mostró la tarjeta roja.

La decisión condicionó el desarrollo del encuentro, ya que River debió afrontar prácticamente todo el partido con un futbolista menos.

En el segundo tiempo, con Boca en ventaja por el gol de Lautaro Di Lollo, los jugadores de River reclamaron una segunda tarjeta amarilla para Leandro Paredes por una infracción que consideraron merecedora de amonestación.

También hubo protestas por un agarrón dentro del área sobre Nicolás Otamendi que el equipo visitante entendió que debía sancionarse como penal.

Posteriormente, Gonzalo Montiel fue expulsado por una fuerte infracción sobre Lautaro Blanco, dejando a River con nueve jugadores para el tramo final del encuentro.

Otamendi también cuestionó las decisiones arbitrales

El capitán de River fue otro de los protagonistas que manifestó su malestar después del partido.

Otamendi sostuvo que no se había aplicado el mismo criterio en distintas acciones y consideró que las decisiones arbitrales condicionaron el desarrollo del encuentro.

Además, expresó su preocupación por el funcionamiento del fútbol argentino y reclamó que todos los equipos sean evaluados bajo las mismas reglas.

En una de sus declaraciones, incluso planteó que, si no existen condiciones equitativas de competencia, deberían definir anticipadamente al campeón.

Por otro lado, Leonardo Ponzio también protagonizó un intercambio con Ramírez luego de la expulsión de Montiel.

Un Superclásico que dejó repercusiones institucionales

Las declaraciones de Di Carlo trasladaron la discusión del campo de juego al plano dirigencial.

El presidente de River no se limitó a cuestionar acciones puntuales, sino que puso en duda la reiteración de decisiones arbitrales que, desde su perspectiva, perjudican a su institución.

Sin embargo, esas acusaciones expresan la postura del dirigente y no acreditan por sí mismas la existencia de un favorecimiento deliberado.

En la información original no se incluye una respuesta de Nicolás Ramírez, de la organización del torneo ni de Boca a los cuestionamientos.

Cuando los errores favorecen siempre a los mismos dejan de ser errores. No tienen vergüenza ni límites. Están destruyendo al fútbol argentino a la vista de todos. — Stefano Di Carlo (@stefanocdicarlo) November 1, 2026

Qué puede pasar después de las críticas

La controversia podría continuar en el ámbito institucional si River decide formalizar sus cuestionamientos ante las autoridades del fútbol argentino.

Por el momento, la información disponible no confirma la presentación de una protesta oficial ni la apertura de una investigación relacionada con las declaraciones del presidente.

Mientras tanto, Boca se quedó con los tres puntos gracias al gol de Di Lollo y River cerró una jornada marcada por la derrota, las expulsiones y las críticas al arbitraje.