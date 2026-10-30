Emiliano “Dibu” Martínez se mostró confiado ante la posibilidad de volver a enfrentar a España y manifestó su deseo de una revancha mundialista. “Siento que, si jugamos hoy contra España, le ganamos”, afirmó en una entrevista con los hermanos Edul. También reconoció la superioridad del rival en la final que repasó durante la charla: “No hay excusa, nos ganaron bien”.

El arquero comparó ese encuentro con la definición de Qatar 2022 ante Francia. Según explicó, la experiencia internacional del seleccionado francés le generaba un respeto particular, porque llegaba como campeón del mundo y contaba con jugadores que ya habían atravesado una final de esa magnitud.

“Como equipo, me daba más respeto Francia en 2022 que España en 2026. Francia había sido campeón del mundo y tenían experiencia en una final. España era buenísimo”, sostuvo. Martínez aclaró, de todos modos, que esa valoración no debía entenderse como una justificación del resultado.

Al reconstruir el encuentro con España, también contó que percibía confianza en las posibilidades argentinas si la definición llegaba a los penales. De acuerdo con su relato, esa impresión era compartida por integrantes del equipo rival. “Uno de sus arqueros me dijo: ‘Menos mal que ganamos en el partido’”, aseguró, sin identificar al futbolista al que atribuyó la frase.

El deseo de otro enfrentamiento quedó expresado en una frase: “Si Dios quiere, una revancha en el Mundial que viene”. Se trató de una expectativa del arquero sobre un eventual cruce entre ambos seleccionados.

Durante la conversación, Martínez también rechazó la idea de que un jugador pudiera aceptar perder deliberadamente una final a cambio de dinero. “¿Quién va a querer perder una final de Mundial? Por más plata que le den, es imposible”, planteó.

En su balance, eligió destacar lo que consideró positivo del recorrido argentino. Mencionó haber llegado a otra final y haber vencido a Inglaterra en una semifinal mundialista. Para el arquero, el valor de una trayectoria también está en la huella que deja y en la representación del país: “Yo creo que representamos al país lo mejor posible”.

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