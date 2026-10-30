El rugby regional tendrá este sábado una jornada de definiciones, con semifinales del Torneo del Litoral 2026 en Menores de 19 años y en las divisiones de Reserva y Pre Reserva del Plantel Superior. La programación también incluye las finales de Desarrollo en Carcarañá y un encuentro amistoso de M12 en Plaza Jewell.

En el Nivel A de M19, Jockey Club recibirá a Gimnasia y Esgrima desde las 11 en las Cuatro Hectáreas de Fisherton. El equipo local llega como campeón de Rosario a un clásico que otorgará uno de los lugares en la final del Regional.

La otra semifinal se jugará en Paraná: Estudiantes será anfitrión de Atlético del Rosario a las 13. El visitante defiende el título regional. Además de la consagración, el campeonato ofrece un premio deportivo: el ganador obtendrá el derecho a participar del tradicional torneo Veco Villegas, en Tucumán, que reúne a los campeones de M19 del rugby argentino.

La fecha y la sede de la final de este nivel todavía no tienen confirmación oficial. En el Nivel B, los cruces del sábado serán Old Resian ante Tilcara, a las 11.30, y Universitario de Rosario frente a Universitario de Santa Fe, desde las 12.

Las divisiones del Plantel Superior también buscarán sus finalistas. La programación de Reserva y Pre Reserva A y B incluye los partidos de Duendes con GER y de CRAI con Santa Fe Rugby, ambos a las 16. A las 14.15 habrá otro cruce entre CRAI y Santa Fe Rugby, además del encuentro de GER con Jockey Club de Rosario.

Jockey y Estudiantes jugarán a las 12.30 del sábado. La agenda de estas divisiones comienza el viernes a las 20.30, con Santa Fe Rugby frente a CRAI.

En Desarrollo, las instalaciones del Club Atlético Unión Carcarañá recibirán las definiciones en terreno neutral. El partido central será la final de la Copa de Oro entre Talleres de Arroyo Seco y Marcos Juárez, desde las 16, con arbitraje de Facundo Rodríguez Ayala.

La actividad en Carcarañá comenzará a las 14 con el encuentro por el tercer puesto de la Copa de Oro entre Club Atlético Carcarañá y Roldán RC. A las 15 se medirán CAUC y Club Atlético Totoras Juniors. En Las Rosas, Almafuerte y Villa RC disputarán el tercer puesto de la Copa de Plata desde las 16.

La jornada también tendrá una novedad para los menores de 12 años. Desde las 10, Atlético del Rosario, Old Resian, GER y Universitario participarán de un amistoso en Plaza Jewell. Será su primera experiencia en cancha grande y bajo la modalidad de rugby de XV, como preparación para el paso a la etapa prejuvenil del próximo año.

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