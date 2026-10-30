Rosario Central visita este viernes a Sarmiento de Junín con el objetivo de recuperar el primer puesto de la tabla anual y sostenerse en lo alto de su zona. El encuentro se disputará desde las 21.15 en el estadio Eva Perón, por la fecha 15 de la Zona B del Torneo Clausura, con arbitraje de Andrés Merlos.

El equipo de Jorge Almirón llega después de vencer 2-0 a Huracán en el Gigante de Arroyito y acumula ocho partidos sin derrotas. Esa continuidad de resultados lo mantiene en la pelea por una buena ubicación para el cierre de la fase regular y por la clasificación a las copas internacionales de 2027 a través de la tabla anual.

La principal baja para el compromiso en Junín será Franco Ibarra, quien no estará disponible por acumulación de tarjetas amarillas. Su ausencia obliga al entrenador a modificar el mediocampo en un partido importante para las aspiraciones del conjunto auriazul.

Alan Rodríguez y Vicente Pizarro aparecen entre las alternativas para ocupar ese sector, mientras que Julián Fernández también busca un lugar. La información disponible no detalla una formación titular confirmada para enfrentar a Sarmiento.

A la suspensión de Ibarra se suma la lesión de Giovanni Cantizano. El futbolista presenta una lesión del ligamento colateral medial de la rodilla derecha y no estará disponible para los próximos encuentros. No se precisó un plazo de recuperación.

Sarmiento, por su parte, afronta el partido con la necesidad de recuperarse de la derrota ante Gimnasia. El conjunto dirigido por Facundo Sava llega a la jornada con 21 puntos y se mantiene en la disputa por ingresar entre los ocho mejores de su zona. Frente a Central buscará sumar en casa para sostener esa posibilidad en el tramo final de la fase regular.

El encuentro se jugará sin público visitante. Según informó Sarmiento, el acceso al Eva Perón estará habilitado exclusivamente para socios del club, por lo que tampoco habrá ingreso para público local que no cumpla esa condición.

Merlos estará acompañado por los asistentes Marcelo Bistocco y Matías Balmaceda. Agustín Vegetti será el cuarto árbitro y Mariano Ascenzi estará a cargo del AVAR. La transmisión radial será de Radio 2.

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