Brian Ifrán fue condenado a cinco años de prisión por microtráfico y cohecho en los Tribunales de Venado Tuerto. El juez Adrián Godoy homologó el viernes 23 el acuerdo de juicio abreviado por un procedimiento policial realizado el 7 de enero de 2025, en el que se secuestraron cocaína, marihuana y dinero.

En la causa intervino el fiscal Luis Lagioia, mientras que la defensa estuvo a cargo de Melisa Andreatta, del SSPD. Los hechos que sustentaron la condena quedaron incorporados al acuerdo y fueron aceptados por las partes.

El procedimiento comenzó durante un recorrido preventivo del Comando Radioeléctrico. Según la reconstrucción de Fiscalía incluida en el acuerdo, una mujer pidió ayuda a los agentes en inmediaciones de Balcarce y Valdez. Allí manifestó que minutos antes había sido amenazada por su pareja y aportó una descripción del hombre y del vehículo en el que circulaba: un Chevrolet Corsa gris.

Con esa información, los policías iniciaron una búsqueda y lo localizaron en Aufranc y Junín. Al advertir la presencia del patrullero, el hombre arrojó un objeto hacia la vereda por la ventanilla del acompañante. Después bajó del auto y se dirigió a la cuneta para recuperar el envoltorio.

De acuerdo con los hechos aceptados en el juicio abreviado, en ese momento ofreció dinero a los efectivos para que lo dejaran continuar. Les indicó que había unos 300 mil pesos y les propuso conseguir más mediante una llamada. Ese intento de soborno formó parte de la condena por cohecho.

Luego volvió a arrojar el paquete, esta vez hacia una vivienda de Junín al 2500, y fue detenido. Otros efectivos se acercaron al inmueble y, con autorización de su propietario, ingresaron al patio para recuperar el envoltorio.

El procedimiento permitió secuestrar un total de 209,7 gramos de cocaína y 114 gramos de marihuana, distribuidos entre el vehículo y el patio de la vivienda. También se incautaron 472.200 pesos, una suma superior a la que había mencionado al intentar sobornar a los agentes.

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