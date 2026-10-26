La fragilidad fiscal de Brasil y la devaluación del real pueden generar dificultades para la industria, las exportaciones y el turismo argentinos. Así lo advirtió Jorge Vasconcelos, jefe de IERAL, en una entrevista con Cadena 3 en la que analizó el escenario económico tras la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva.

El economista ubicó a la provincia de Buenos Aires entre los territorios más expuestos: según señaló, alrededor del 20% de sus exportaciones tiene como destino el mercado brasileño. Una moneda brasileña más barata reduce la competitividad de los productos argentinos y también puede perjudicar a destinos turísticos bonaerenses como Mar del Plata y Pinamar.

En su análisis, Vasconcelos vinculó la reacción de los mercados con dos factores: la expectativa de los operadores de un resultado electoral diferente y el tamaño del desequilibrio fiscal. Describió este último problema como una “crisis fiscal asintomática”, cuya magnitud, sostuvo, exige decisiones del gobierno brasileño.

Las cifras expuestas en la entrevista ubican el déficit fiscal en el 9,4% del producto interno bruto y la deuda pública entre el 83% y el 84%. El economista contrastó ese déficit con un nivel cercano al 2,5%, que consideró financiable. También estimó que, sin cambios de política, la deuda podría superar el 110% del PIB en cinco años.

Esa proyección fue presentada como un escenario condicionado a la continuidad del rumbo económico. Vasconcelos advirtió que una subestimación del problema podría alimentar un círculo de dificultades macroeconómicas, con consecuencias para la inversión privada y el empleo.

El panorama financiero descripto durante la entrevista incluyó una caída de casi el 20% de la bolsa brasileña medida en dólares y una devaluación del real cercana al 8% respecto del cierre del viernes anterior. Para Argentina, se mencionaron una suba del riesgo país hasta los 765 puntos, una depreciación del peso y bajas bursátiles.

Sobre las decisiones que podría adoptar Lula, Vasconcelos señaló que todavía no había definiciones claras. Consideró una señal relativamente positiva el apoyo del mandatario en dirigentes jóvenes del Partido de los Trabajadores con formación técnica, aunque remarcó la dificultad de anticipar la orientación económica del próximo mandato.

El economista también planteó un escenario favorable para el intercambio bilateral. Si Brasil consiguiera moderar el gasto, bajar las tasas de interés y reducir la presión tributaria, podría recuperar dinamismo y aumentar su demanda de productos argentinos. En esa hipótesis, Buenos Aires sería una de las principales beneficiadas por su vínculo comercial con el país vecino.

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