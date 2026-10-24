El senador nacional Marcelo Lewandowski y el diputado provincial Miguel Rabbia cuestionaron en Venado Tuerto el rumbo económico del Gobierno de Javier Milei y el posicionamiento del gobernador Maximiliano Pullaro frente a esas políticas. Ambos legisladores vincularon las decisiones nacionales con dificultades para la industria y el empleo, y reprocharon a la administración santafesina su acompañamiento.

La visita se desarrolló en el marco de un encuentro regional de Potencia Argentina, una organización civil, federal, multipartidaria y sin fines de lucro dedicada a la formación y el desarrollo de nuevos liderazgos políticos. Allí, Lewandowski planteó la necesidad de discutir una estrategia de desarrollo que contemple la protección industrial, la innovación y la planificación.

El senador responsabilizó al modelo económico nacional por el deterioro de la actividad productiva. Entre los factores que, según su diagnóstico, afectan a las pequeñas y medianas empresas, señaló la apertura de importaciones, los costos de producción y las dificultades para acceder al crédito.

Lewandowski afirmó que cerraron 30 mil pymes en todo el país y que 400 mil argentinos perdieron sus empleos registrados durante un período que describió como los últimos tres años. Esas cifras fueron presentadas por el legislador como parte de sus cuestionamientos al Gobierno nacional. También sostuvo que una economía centrada en actividades primarias no puede generar los puestos de trabajo que atribuyó a las empresas cerradas.

Su planteo incluyó una advertencia sobre las consecuencias que la caída de la actividad y de la recaudación tendría para las provincias, especialmente para la estructura productiva santafesina. Además, mencionó el endeudamiento de las familias, la morosidad y las dificultades para cubrir gastos cotidianos.

Frente a ese escenario, reclamó políticas que acompañen la reconversión productiva. Consideró que la incorporación de tecnología requiere planificación para preservar capacidades industriales, empleos y oportunidades de formación laboral, y cuestionó que se exija a las empresas adaptarse de inmediato a condiciones que, según evaluó, ponen en riesgo su continuidad.

Rabbia, por su parte, acusó al Gobierno de desconocer las dificultades del mundo del trabajo y de las familias desempleadas. Al cuestionar a Pullaro, aseguró que en Santa Fe se perdió un puesto formal por cada hora de su gestión y que cierra una empresa cada ocho horas. Se trata de afirmaciones del diputado, quien vinculó ese diagnóstico con lo que definió como una sintonía entre los gobiernos provincial y nacional.

Durante el encuentro, Lewandowski también valoró la participación de jóvenes en política y sostuvo que el debate debe incluir qué país y qué modelo de sociedad se busca construir.

Leé también

Cuatro atletas del Pramad representaron a Venado Tuerto en Rosario

Robaron herramientas de una camioneta en Venado Tuerto y las recuperaron tras una persecución

Venado Tuerto: imputaron a un hombre por amenazar con municiones