La cooperativa Coevical, de Villa Cañás, tendrá un cambio en su conducción administrativa a partir del próximo 1 de noviembre. Norma Ferreyra asumirá la gerencia en reemplazo de la actual responsable, quien informó personalmente su decisión de dejar de trabajar en la entidad.

La novedad fue comunicada directamente a este medio por la gerente saliente, a través de un mensaje en el que confirmó la fecha del recambio y agradeció el vínculo mantenido durante su gestión.

“He decidido dejar de trabajar. A partir del 1 de noviembre la nueva gerente será la Sra. Norma Ferreyra”, expresó en la comunicación.

Una nueva etapa en la cooperativa

Con este anuncio, Coevical se prepara para una modificación en su estructura gerencial. La incorporación de Ferreyra está prevista para el comienzo de noviembre, aunque hasta el momento no se difundieron detalles sobre las responsabilidades específicas que tendrá en esta nueva etapa ni sobre el procedimiento de transición.

Tampoco se precisaron los motivos que llevaron a la actual gerente a dejar sus funciones. En el mensaje recibido, la responsable se limitó a comunicar su decisión y a informar quién ocupará el puesto.

Qué se conoce sobre el recambio

La información disponible establece una fecha concreta para la modificación de la gerencia, pero no incluye precisiones sobre una eventual presentación oficial de la nueva responsable ante asociados, personal o integrantes de la comunidad.

Por otro lado, no se comunicó si el cambio estará acompañado por modificaciones en la organización interna o en la modalidad de atención de la cooperativa.

Es importante distinguir el recambio gerencial de una renovación del Consejo de Administración, ya que se trata de funciones institucionales diferentes. El anuncio recibido hace referencia exclusivamente a la gerencia.

La transición prevista para noviembre

De acuerdo con lo informado, Norma Ferreyra comenzará a desempeñarse como gerente el domingo 1 de noviembre de 2026.

Por el momento, no se cuenta con declaraciones de la futura responsable ni con una comunicación institucional que amplíe los detalles del nombramiento.

La salida de la actual gerente y la llegada de Ferreyra representan un cambio en la gestión cotidiana de la entidad. No obstante, todavía no hay información que permita anticipar modificaciones en sus servicios, funcionamiento o políticas administrativas.

La cooperativa inicia así una transición cuya fecha ya fue comunicada y sobre la cual podrían conocerse nuevas precisiones durante los próximos días.