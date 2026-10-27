La Liga Venadense de Fútbol tendrá actividad este miércoles con una programación que comprende once encuentros entre Primera División A y las zonas finales de Primera División B. La jornada adquiere importancia por el avance de ambas competencias hacia la definición de la temporada.

En Primera A se disputará la fecha 29, anteúltima del calendario. Los siete partidos están programados para las 21, con los encuentros de Reserva desde las 19.

Primera División A: todos los partidos de la fecha 29

Liga Venadense de Fútbol – Primera División A

Fecha 29 | Miércoles 28 de octubre Local Visitante Estadio Atlético Elortondo Sportsman Carmelense Pancho Fiori Sportivo Rivadavia Juventud Pueyrredón El Coloso de Calle Sarmiento General Belgrano Unión y Cultura Manuel Boggio Teodelina FBC Studebaker 18 de Julio Atlético San Martín Racing Club Andrés Monteroni Deportivo San Jorge Atlético Peñarol De San Jorge Sportivo Sarmiento Jorge Newbery Juan Guadagnini Fecha libre: Juventud Unida. Horarios:

Primera División: 21:00 hs.

Reserva: 19:00 hs.

Teodelina y Studebaker, uno de los cruces de la jornada

Uno de los partidos de interés para la región será el que disputarán Teodelina FBC y Studebaker de Villa Cañás en el estadio 18 de Julio.

Además, Atlético Elortondo recibirá a Sportsman Carmelense, mientras que Sportivo Rivadavia será local frente a Juventud Pueyrredón.

Con tres fechas por completar, cada resultado tendrá incidencia en la configuración definitiva de la tabla de posiciones.

Primera B: tercera fecha de las zonas finales

La actividad también continuará en la Primera División B, donde se disputará la tercera fecha de las zonas finales E y F.

Los cuatro encuentros están previstos para las 21.