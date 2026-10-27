Liga Venadense: se juega la anteúltima fecha de Primera A
La Liga Venadense de Fútbol tendrá actividad este miércoles con una programación que comprende once encuentros entre Primera División A y las zonas finales de Primera División B. La jornada adquiere importancia por el avance de ambas competencias hacia la definición de la temporada.
En Primera A se disputará la fecha 29, anteúltima del calendario. Los siete partidos están programados para las 21, con los encuentros de Reserva desde las 19.
Primera División A: todos los partidos de la fecha 29
Fecha 29 | Miércoles 28 de octubre
|Local
|Visitante
|Estadio
|Atlético Elortondo
|Sportsman Carmelense
|Pancho Fiori
|Sportivo Rivadavia
|Juventud Pueyrredón
|El Coloso de Calle Sarmiento
|General Belgrano
|Unión y Cultura
|Manuel Boggio
|Teodelina FBC
|Studebaker
|18 de Julio
|Atlético San Martín
|Racing Club
|Andrés Monteroni
|Deportivo San Jorge
|Atlético Peñarol
|De San Jorge
|Sportivo Sarmiento
|Jorge Newbery
|Juan Guadagnini
Primera División: 21:00 hs.
Reserva: 19:00 hs.
Teodelina y Studebaker, uno de los cruces de la jornada
Uno de los partidos de interés para la región será el que disputarán Teodelina FBC y Studebaker de Villa Cañás en el estadio 18 de Julio.
Además, Atlético Elortondo recibirá a Sportsman Carmelense, mientras que Sportivo Rivadavia será local frente a Juventud Pueyrredón.
Con tres fechas por completar, cada resultado tendrá incidencia en la configuración definitiva de la tabla de posiciones.
Primera B: tercera fecha de las zonas finales
La actividad también continuará en la Primera División B, donde se disputará la tercera fecha de las zonas finales E y F.
Los cuatro encuentros están previstos para las 21.
Zonas Finales E y F | Fecha 3 – Miércoles 28 de octubre
Zona Final E
|Local
|Visitante
|Estadio
|Independiente de Amenábar
|Sportivo María Teresa
|De Amenábar
|Sportivo SS
|Nueva Era
|Centenario
Zona Final F
|Local
|Visitante
|Estadio
|Ciudad Nueva
|Centenario
|Aldo Cabana
|PEF Matienzo
|Belgrano SS
|Domingo Barale
Horario: Primera División – 21:00 hs.
Competencia: Tercera fecha de las Zonas Finales E y F.