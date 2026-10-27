Liga Venadense: se juega la anteúltima fecha de Primera A

Este miércoles 28 de octubre se disputará la fecha 29 de Primera División A, mientras que la Primera B continuará con la tercera jornada de las zonas finales E y F. Todos los partidos comenzarán a las 21.
Deportes del Sur27/10/2026GASTON PAROLAGASTON PAROLA

La Liga Venadense de Fútbol tendrá actividad este miércoles con una programación que comprende once encuentros entre Primera División A y las zonas finales de Primera División B. La jornada adquiere importancia por el avance de ambas competencias hacia la definición de la temporada.

En Primera A se disputará la fecha 29, anteúltima del calendario. Los siete partidos están programados para las 21, con los encuentros de Reserva desde las 19.

Primera División A: todos los partidos de la fecha 29

Liga Venadense de Fútbol – Primera División A
Fecha 29 | Miércoles 28 de octubre
LocalVisitanteEstadio
Atlético ElortondoSportsman CarmelensePancho Fiori
Sportivo RivadaviaJuventud PueyrredónEl Coloso de Calle Sarmiento
General BelgranoUnión y CulturaManuel Boggio
Teodelina FBCStudebaker18 de Julio
Atlético San MartínRacing ClubAndrés Monteroni
Deportivo San JorgeAtlético PeñarolDe San Jorge
Sportivo SarmientoJorge NewberyJuan Guadagnini
Fecha libre: Juventud Unida.
Horarios:
Primera División: 21:00 hs.
Reserva: 19:00 hs.

Teodelina y Studebaker, uno de los cruces de la jornada

Uno de los partidos de interés para la región será el que disputarán Teodelina FBC y Studebaker de Villa Cañás en el estadio 18 de Julio.

Además, Atlético Elortondo recibirá a Sportsman Carmelense, mientras que Sportivo Rivadavia será local frente a Juventud Pueyrredón.

Con tres fechas por completar, cada resultado tendrá incidencia en la configuración definitiva de la tabla de posiciones.

Primera B: tercera fecha de las zonas finales

La actividad también continuará en la Primera División B, donde se disputará la tercera fecha de las zonas finales E y F.

Los cuatro encuentros están previstos para las 21.

Liga Venadense de Fútbol – Primera División B
Zonas Finales E y F | Fecha 3 – Miércoles 28 de octubre

Zona Final E

LocalVisitanteEstadio
Independiente de AmenábarSportivo María TeresaDe Amenábar
Sportivo SSNueva EraCentenario

Zona Final F

LocalVisitanteEstadio
Ciudad NuevaCentenarioAldo Cabana
PEF MatienzoBelgrano SSDomingo Barale
Fecha: Miércoles 28 de octubre de 2026.
Horario: Primera División – 21:00 hs.
Competencia: Tercera fecha de las Zonas Finales E y F.
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