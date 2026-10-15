Dos jóvenes de 25 y 22 años fueron aprehendidos en Rosario durante una serie de allanamientos realizados por la Policía de Investigaciones (PDI), en el marco de una causa por presunta privación ilegítima de la libertad, amenazas y lesiones contra un hombre de 41 años.

Los procedimientos se llevaron adelante en el barrio Empalme Graneros, en dos domicilios ubicados en Cullen al 100 y Domingo Soriano Arévalo al 6400. Las medidas fueron ejecutadas por personal de la Unidad de Violencia Altamente Lesiva (UVAL), dependiente de la PDI del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe.

Una denuncia que dio origen a la investigación

Según informó el Gobierno provincial, la investigación comenzó a partir de un episodio ocurrido el 1 de octubre, cuando un hombre de 41 años habría sido víctima de una privación ilegítima de la libertad, amenazas y lesiones.

A partir de esa situación, la Fiscalía dispuso que los investigadores tomaran contacto con el denunciante para ampliar los datos disponibles y avanzar en la identificación de las personas presuntamente involucradas.

Los agentes realizaron distintas tareas investigativas para establecer posibles domicilios vinculados con los sospechosos y reunir elementos que permitieran solicitar medidas judiciales.

La información oficial no detalla las circunstancias en las que se habría producido el hecho, cuánto tiempo habría permanecido privada de su libertad la presunta víctima ni las características de las lesiones denunciadas.

Allanamientos y elementos secuestrados

Con las órdenes judiciales correspondientes, los efectivos de la PDI ingresaron a los dos domicilios identificados durante la investigación.

Como resultado de los operativos, secuestraron cuatro teléfonos celulares y una motocicleta Honda Wave de color blanco.

De acuerdo con la información difundida, estos elementos fueron incorporados a las actuaciones por su posible interés para esclarecer lo ocurrido.

Por el momento, no se informó públicamente qué vinculación concreta tendrían los dispositivos y el vehículo con los hechos investigados, ni si se ordenaron peritajes específicos sobre ellos.

Dos aprehendidos y una investigación que continúa

Por disposición del fiscal Rodrigo Urruticoechea, integrante de la Fiscalía de Violencias Altamente Lesivas, fueron aprehendidos Ignacio José C., de 25 años, y Ricardo Andrés C., de 22.

Ambos fueron trasladados a una dependencia de la Policía de Investigaciones para continuar con las diligencias correspondientes.

Hasta el momento, el comunicado oficial no precisa si los jóvenes fueron imputados formalmente, si se realizaron audiencias judiciales o si se dispusieron medidas cautelares.

Tampoco se difundió una declaración de los aprehendidos o de sus representantes legales respecto de los hechos que se investigan.

La causa permanece bajo la órbita de la Fiscalía interviniente, que deberá evaluar los elementos reunidos y determinar las próximas medidas procesales.

Las aprehensiones forman parte de una investigación en curso y no implican una declaración de culpabilidad.