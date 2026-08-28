El Concejo Municipal de Villa Cañás llevó adelante la sesión ordinaria número 676, correspondiente al trigésimo noveno período de sesiones ordinarias, con el tratamiento de diferentes iniciativas de interés para la comunidad. Durante el encuentro se aprobaron proyectos y minutas, mientras que otros expedientes fueron enviados a comisión para continuar con su análisis.

Uno de los principales temas de la jornada estuvo relacionado con la regulación de la venta ambulante. En primer término, un proyecto remitido por el Departamento Ejecutivo Municipal para modificar el artículo 45 de una ordenanza vigente fue enviado a comisión por unanimidad, con el objetivo de continuar evaluando distintos aspectos de la propuesta.

Posteriormente, el Concejo aprobó una nueva modalidad relacionada con el cobro de la SISA y el funcionamiento de los vendedores ambulantes en la ciudad.

De acuerdo con lo establecido durante la sesión, el Municipio realizará el cobro correspondiente de lunes a viernes, entre las 7 y las 13. Por su parte, la actividad de venta ambulante podrá desarrollarse de lunes a viernes, en el horario comprendido entre las 8 y las 19.

La normativa establece además que no estará permitida la venta ambulante durante los sábados y domingos.

Durante el debate, los concejales remarcaron la necesidad de que el Departamento Ejecutivo Municipal lleve adelante los controles correspondientes para garantizar el cumplimiento de la ordenanza. También se modificó uno de los artículos para facultar expresamente al Ejecutivo a solicitar la intervención de la fuerza pública cuando resulte necesario.

Otro de los puntos aprobados fue la declaración de utilidad pública de una obra de pavimentación que comprende sectores de calle 66, entre 53 y 51, y calle 51 bis, entre 68 y 66.

Durante el tratamiento del expediente se solicitó al Ejecutivo que informe el costo actualizado de la obra y el valor de referencia que se utilizará para determinar el monto correspondiente a los vecinos frentistas.

En materia de seguridad vial, el Concejo aprobó una minuta destinada a la Dirección Provincial de Vialidad para solicitar el fortalecimiento de la señalización sobre la Ruta Provincial 94.

La iniciativa plantea mejorar la cartelería en determinados sectores de la traza, especialmente en zonas de curvas, con indicaciones vinculadas a velocidad y características del camino.

También fue aprobado un proyecto para modificar sentidos de circulación en un sector de Villa Cañás comprendido entre las calles 52 y 58 y entre 65 y 71.

Según se explicó durante la sesión, la iniciativa surgió a partir de observaciones realizadas por vecinos e inspectores municipales ante dificultades relacionadas con el crecimiento del parque automotor y la circulación vehicular.

Por otro lado, pasó a comisión un proyecto presentado por el bloque PRO que propone establecer un régimen de responsabilidad sobre inmuebles abandonados.

La propuesta busca generar herramientas para intervenir ante propiedades que presenten problemas de mantenimiento, seguridad o salubridad. Entre los puntos planteados aparece la posibilidad de evaluar una sobretasa para determinados casos, aunque el proyecto todavía deberá ser analizado y debatido antes de una eventual aprobación.

Finalmente, fueron aprobadas dos minutas de comunicación presentadas por el concejal Guillermo Poli.

Una de ellas solicita al Ejecutivo evaluar la reparación de la garita ubicada sobre avenida 51, en cercanías de calle 64, debido al deterioro de sus laterales.

La segunda pide información relacionada con el cumplimiento de la Ordenanza 1328/23, vinculada a terrenos adjudicados para la construcción de viviendas. El pedido apunta a conocer la situación actual de los lotes y evaluar los casos en los que los plazos establecidos podrían encontrarse vencidos.

De esta manera, el Concejo Municipal completó el tratamiento de los ocho expedientes incluidos en el orden del día, con diferentes iniciativas aprobadas y otros proyectos que continuarán siendo analizados en comisión.