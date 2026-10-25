Más de 13.000 ciudadanos brasileños residentes en Argentina están habilitados para votar este domingo 25 de octubre en el balotaje presidencial de Brasil. La segunda vuelta enfrenta a Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro y definirá quién ocupará la Presidencia.

La votación se desarrolla en centros habilitados en Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Paso de los Libres y Puerto Iguazú. Esos puntos permiten participar de la elección a los ciudadanos brasileños empadronados en el exterior.

El principal lugar de votación es la Embajada de Brasil en Buenos Aires, ubicada en Cerrito 1350. Allí se dispusieron mesas electorales tanto dentro de la sede diplomática como en sectores cercanos para recibir a los votantes.

La cifra de más de 13.000 personas corresponde a quienes están habilitados para sufragar en Argentina y no representa un balance de participación. El material disponible no informa cuántos electores habían emitido su voto ni ofrece resultados de las mesas instaladas en el país.