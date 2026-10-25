Más de 13.000 brasileños pueden votar en Argentina por el balotaje

Los residentes habilitados participan este domingo de la segunda vuelta entre Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro. Hay centros de votación en cinco ciudades argentinas.
Actualidad25/10/2026 Oscar A. Canavese

Más de 13.000 ciudadanos brasileños residentes en Argentina están habilitados para votar este domingo 25 de octubre en el balotaje presidencial de Brasil. La segunda vuelta enfrenta a Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro y definirá quién ocupará la Presidencia.

Más de 13.000 brasileños pueden votar en Argentina por el balotaje

La votación se desarrolla en centros habilitados en Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Paso de los Libres y Puerto Iguazú. Esos puntos permiten participar de la elección a los ciudadanos brasileños empadronados en el exterior.

El principal lugar de votación es la Embajada de Brasil en Buenos Aires, ubicada en Cerrito 1350. Allí se dispusieron mesas electorales tanto dentro de la sede diplomática como en sectores cercanos para recibir a los votantes.

La cifra de más de 13.000 personas corresponde a quienes están habilitados para sufragar en Argentina y no representa un balance de participación. El material disponible no informa cuántos electores habían emitido su voto ni ofrece resultados de las mesas instaladas en el país.

Último momento
Te puede interesar
Lo más visto
s8YAAfJiC_2000x1500__1

River podría beneficiarse si Boca consigue un título

GASTON PAROLA
Deportes22/10/2026
Boca llegó a la final de la Copa Sudamericana y mantiene abiertas otras dos posibilidades de consagración. Sus resultados podrían modificar la distribución de los cupos argentinos para la Libertadores 2027, en una definición que también involucra a River.
Boletín de noticias