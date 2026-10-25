La UTN Rosario presentará su oferta académica en Firmat

La Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Facultad Regional Rosario, presentará sus propuestas académicas este lunes 26 de octubre, a las 10, en el Centro Universitario de Firmat (CUF). La actividad estará abierta a toda la comunidad y permitirá conocer alternativas de formación tanto en Rosario como en Firmat.

La convocatoria es impulsada por el Centro Universitario de Firmat, el Gobierno Municipal y Firmat Joven. Está dirigida a quienes estén pensando en iniciar una carrera, busquen conocer otras propuestas educativas o comiencen a planificar su futuro académico para 2027.

Durante el encuentro, referentes de la UTN brindarán asesoramiento sobre carreras y cursos y responderán las consultas de los asistentes. El formato de charla informativa permitirá plantear dudas sobre las opciones de estudio que se presenten.

El anuncio no detalla cuáles serán las carreras y los cursos incluidos en la exposición, ni precisa sus modalidades de cursado. Esa información formará parte de las consultas que los interesados podrán realizar durante la jornada en el CUF.

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