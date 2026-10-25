La UTN Rosario presentará su oferta académica en Firmat

La charla será este lunes 26 de octubre, a las 10, en el Centro Universitario de Firmat. Referentes de la facultad responderán consultas sobre carreras, cursos y opciones de formación.
Regionales25/10/2026 Oscar A. Canavese

La Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Facultad Regional Rosario, presentará sus propuestas académicas este lunes 26 de octubre, a las 10, en el Centro Universitario de Firmat (CUF). La actividad estará abierta a toda la comunidad y permitirá conocer alternativas de formación tanto en Rosario como en Firmat.

La UTN Rosario presentará su oferta académica en Firmat

La convocatoria es impulsada por el Centro Universitario de Firmat, el Gobierno Municipal y Firmat Joven. Está dirigida a quienes estén pensando en iniciar una carrera, busquen conocer otras propuestas educativas o comiencen a planificar su futuro académico para 2027.

Durante el encuentro, referentes de la UTN brindarán asesoramiento sobre carreras y cursos y responderán las consultas de los asistentes. El formato de charla informativa permitirá plantear dudas sobre las opciones de estudio que se presenten.

El anuncio no detalla cuáles serán las carreras y los cursos incluidos en la exposición, ni precisa sus modalidades de cursado. Esa información formará parte de las consultas que los interesados podrán realizar durante la jornada en el CUF.

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