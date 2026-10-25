María Corina Machado regresó a Venezuela y reapareció este domingo en una iglesia católica de Santa Rosa, en el estado Lara. La dirigente opositora y premio Nobel de la Paz 2025 participó de una misa y fue recibida por seguidores de su partido, Vente Venezuela.

Las imágenes difundidas por su equipo de comunicaciones muestran a Machado saludando y abrazando a los presentes durante la celebración religiosa y en la plaza del pueblo. Minutos antes de esa aparición, había publicado un breve mensaje en la red social X: “Estoy aquí. Con ustedes”.

Edmundo González Urrutia también confirmó en esa plataforma que Machado estaba nuevamente en territorio venezolano. “Hoy es un día muy importante para los venezolanos. Nuestra voz soberana retorna con ella para liderar y encaminar este proceso”, expresó el dirigente opositor.

Hasta el momento no se informó cómo se concretó el regreso. El equipo de Machado indicó que ofrecerá detalles en las próximas horas, por lo que las circunstancias del viaje permanecen sin precisar.

González Urrutia, exiliado en Madrid desde septiembre de 2024, anticipó que él también regresará “muy pronto” para que Venezuela “avance verdaderamente hacia la libertad”. Su mensaje no incluyó una fecha concreta para ese retorno.

Machado había salido del país en diciembre de 2025 para recibir el Nobel de la Paz en Oslo. Desde entonces había manifestado su intención de volver para continuar impulsando un cambio de Gobierno. El mes pasado, su equipo denunció al menos siete impedimentos aéreos y marítimos que, según sostuvo, habían dificultado ese propósito.

Antes de salir de Venezuela, la dirigente permaneció casi un año en la clandestinidad para evitar ser detenida, después de denunciar fraude en las elecciones presidenciales de 2024. En esos comicios, el Consejo Nacional Electoral proclamó ganador a Nicolás Maduro sin publicar el detalle de las votaciones.

La oposición sostuvo que el vencedor había sido González Urrutia, el candidato respaldado por Machado, y fundamentó ese reclamo en las copias de actas de votación que reunió.

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