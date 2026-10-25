Boca visita este domingo 25 de octubre a Independiente con la posibilidad de sumar puntos clave en la pelea por el título de Campeón de Liga. El encuentro, correspondiente a la decimocuarta fecha de la Zona A del Torneo Clausura, comienza a las 17 en el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini.

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena llega a dos puntos de Rosario Central, líder de la tabla anual, que ganó el sábado. Esa cercanía le da al partido un valor especial para Boca, que mantiene abiertas varias competencias en el tramo final de la temporada.

Para Independiente, la prioridad es sostener su lugar entre los equipos que avanzan a los playoffs. El conjunto de Jadson Viera ocupa el octavo puesto de la Zona A, con 19 puntos, y una derrota podría complicar sus posibilidades de clasificación.

Boca llega después de vencer 3-1 a Vasco da Gama en el Estadio Maracaná y conseguir el pase a la final de la Copa Sudamericana. Ese resultado le permitió superar una instancia decisiva en el plano internacional antes de volver a concentrarse en el torneo local.

Además de disputar la definición de la Sudamericana y mantenerse cerca de la cima anual, el equipo está en puestos de playoffs del Clausura y alcanzó las semifinales de la Copa Argentina. Así, conserva posibilidades en cuatro frentes, aunque el compromiso en Avellaneda concentra su objetivo inmediato.

En la preparación del encuentro, la incógnita de Boca pasa por la delantera. Leonel Flores y Alan Velasco aparecen como alternativas para Arruabarrena, sin una elección confirmada en la información previa al partido.

Independiente viene de empatar 1-1 con Racing en el Estadio Presidente Perón. El punto obtenido en el clásico lo dejó en el octavo lugar de su zona y con la necesidad de sumar para defender su posición en la lucha por ingresar a la siguiente instancia.

Nazareno Arasa será el árbitro del encuentro y Adrián Franklin estará a cargo del VAR.

Leé también

Boca y Racing empataron 1-1 y siguen sin despegar en el Torneo Clausura

La cuarta fecha del Torneo Clausura comienza este viernes: días, partidos y horarios