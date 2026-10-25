La selección argentina Sub 15 consiguió dos victorias este domingo en la Copa Mundial y Festival de la categoría, que se disputa en Azerbaiyán. El equipo dirigido por Adrián Gallará derrotó 1-0 a China Taipéi y luego goleó 5-1 a Omán, una recuperación después de la caída por 1-0 frente a Argelia en el debut.

Ezequiel Garfagnoli fue el principal protagonista de la jornada: convirtió el único tanto ante China Taipéi y sumó otros tres contra Omán. El futbolista de Rosario Central terminó así el día con cuatro goles. Renzo Gonella y Joaquín Reinoso completaron el marcador en la segunda victoria argentina.

El primer triunfo tuvo un cierre exigente para la Albiceleste, que terminó el encuentro con dos jugadores menos por las expulsiones de Ramiro Gómez y Salvador Rivadeneira. Aun así, sostuvo la ventaja y consiguió sus primeros tres puntos en el certamen.

La fase de grupos concluirá el lunes 26 de octubre con otros dos compromisos para el conjunto nacional. Argentina enfrentará a Surinam desde las 4.30 y a Malaui a partir de las 11.15, en ambos casos en horario argentino.

El torneo reúne a 189 países y presenta un formato diferente al habitual: los equipos juegan con ocho futbolistas y cuentan con planteles de hasta 14 integrantes. Los partidos duran 40 minutos, divididos en dos tiempos de 20, y se disputan en canchas de 68 por 47 metros. Los arcos mantienen sus dimensiones reglamentarias.

La actividad se desarrolla en el Complejo de Competición Hovsan, en Bakú, donde Argentina disputó su estreno ante Argelia. El predio tiene capacidad para albergar 20 encuentros simultáneos y la planificación contempla hasta diez partidos diarios por cancha, con casi 1.000 cotejos previstos durante el certamen.

Para organizar la primera etapa se elaboró una clasificación previa destinada a equilibrar los grupos y los cruces. Esa distribución tomó en cuenta los resultados de las selecciones mayores, además de la participación y el desempeño de las categorías juveniles de cada federación.

Después de esa instancia, las selecciones serán distribuidas en seis niveles de rendimiento según sus resultados. Cada país disputará entre cuatro y cinco partidos adicionales y todas las delegaciones seguirán en competencia hasta la última jornada. Cada nivel tendrá un ganador, pero el título de campeón de la Copa Mundial y Festival Sub 15 quedará para quien se imponga en el nivel A.

La FIFA plantea que este sistema busca ampliar las oportunidades de competencia internacional para las federaciones que tienen mayores dificultades para clasificarse a otros torneos. También propone combinar la exigencia deportiva con el bienestar de los jugadores y contribuir a la formación de futbolistas, entrenadores y cuerpos técnicos.

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