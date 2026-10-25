Belgrano visita a Aldosivi este domingo 25 de octubre desde las 14.45 en el estadio José María Minella de Mar del Plata, por la fecha 14 del Torneo Clausura. El encuentro tiene una consecuencia decisiva para el equipo local: si pierde, descenderá a la Primera Nacional. Para el conjunto cordobés, representa una oportunidad de recuperarse y sumar en la lucha por la clasificación a los playoffs.

Aldosivi llega a esta jornada con siete puntos de desventaja respecto de Deportivo Riestra, su rival directo en la pelea por la permanencia, cuando quedan nueve unidades en juego. Ese margen lo obliga a sumar ante Belgrano para conservar posibilidades de seguir en la máxima categoría del fútbol argentino.

Una derrota dejaría al equipo marplatense sin chances de alcanzar a Riestra, independientemente del resultado que este obtenga el lunes frente a Instituto. En ese escenario, Aldosivi quedaría a siete puntos con apenas seis por disputar. Por eso, el desenlace de su partido puede definir el descenso antes de que juegue su competidor directo.

Belgrano, por su parte, viene de perder 3-0 ante River en Córdoba y busca una victoria que le permita dejar atrás ese resultado. Los tres puntos fortalecerían su posición en la pelea por ingresar a los playoffs, en el tramo final de la competencia.

Así, ambos equipos afrontan el cruce con necesidades distintas: el visitante intenta sostener su aspiración de avanzar a la siguiente instancia, mientras que el local juega por mantener abierta la posibilidad de continuar en Primera. El partido tendrá a Sebastián Zunino como árbitro.

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