Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro se enfrentan en el balotaje por la presidencia de Brasil, en una elección que define la continuidad del actual mandatario o el regreso del bolsonarismo al poder. Los últimos sondeos difundidos antes de la votación muestran una disputa abierta, sin una ventaja que supere el margen de error.

Las encuestas de Datafolha y Quaest divulgadas en la víspera asignaron a Flávio Bolsonaro un 51% de los votos válidos y a Lula un 49%. La diferencia queda dentro del margen de error de dos puntos porcentuales, por lo que ambos candidatos se encuentran en empate técnico. Esas cifras son proyecciones y no resultados del escrutinio.

Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, llegó a esta instancia después de encabezar la primera vuelta con el 47% de los sufragios, equivalente a 56,1 millones de votos. Lula obtuvo el 45,16%, con 53,8 millones. La segunda vuelta pone nuevamente frente a frente a los dos candidatos más votados.

La jornada electoral también moviliza a los brasileños que viven en el exterior. En Portugal, miles de ciudadanos acudieron a votar, principalmente en Lisboa, el mayor colegio electoral brasileño fuera del país. La capital portuguesa cuenta con 78.833 electores habilitados para estas presidenciales.

En la Ciudad Universitaria de Lisboa se habilitaron varios edificios como centros de votación. Allí se registraron filas para depositar las papeletas y se concentraron seguidores de ambos candidatos.

El embajador Raimundo Carreria Silva expresó, en declaraciones a los medios, su expectativa de que la participación en Portugal fuera mayor que en la primera vuelta. Estimó que podría votar alrededor del 50% del padrón y atribuyó la elevada abstención anterior a un fin de semana largo, porque el lunes posterior era festivo en ese país. La abstención en aquella instancia había alcanzado el 61,7%.

Los resultados de la primera vuelta entre los residentes en Portugal mostraron diferencias por ciudad. Lula fue el candidato más votado en Lisboa, donde reunió 14.948 sufragios, el 53,51%, y en Oporto, con 10.356 votos, el 52,49%. En Faro se impuso Flávio Bolsonaro, con 1305 votos, equivalentes al 48,88%.

Leé también

Donald Trump entregará la Copa del Mundo al ganador de Argentina-España

Donald Trump acusó a Irán de violar el cese al fuego tras un ataque con drones en el estrecho de Ormuz

Robert De Niro lideró una protesta contra Donald Trump en Nueva York