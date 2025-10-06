Argentina enfrentará a Nigeria en octavos del Mundial Sub 20

Domínguez, furioso con Arasa tras el empate con Barracas
El técnico de Estudiantes cuestionó duramente al árbitro Nazareno Arasa por los fallos en el 1-1 ante Barracas Central. “Le pregunté si dormía tranquilo”, reveló tras el partido en UNO.
La Selección Argentina Sub 20 ya conoce a su rival en los octavos de final del Mundial de Chile 2025: será Nigeria, que finalizó tercera en el Grupo F y accedió a la siguiente instancia como uno de los mejores terceros.
El conjunto dirigido por Diego Placente, que tuvo una fase de grupos perfecta con tres victorias en igual cantidad de presentaciones, buscará tomarse revancha del elenco africano, responsable de su eliminación en la pasada edición 2023 disputada en Argentina.
El cruce se jugará este miércoles 8 de octubre a las 16.30 en Santiago. En caso de avanzar, la Albiceleste enfrentará al ganador del duelo entre Chile y México.
Nigeria, dirigida por Ladan Bosso, igualó 1-1 ante Colombia en su último partido y selló así su clasificación. El choque promete ser intenso, con historia reciente: en 2023, las Súper Águilas vencieron 2-0 a Argentina en San Juan y pusieron fin al sueño del equipo que entonces comandaba Javier Mascherano.
El antecedente más feliz para los argentinos ante este rival se remonta a 2005, cuando con Lionel Messi como figura, la Albiceleste se coronó campeona en Países Bajos tras imponerse por 2-1 en la final.
