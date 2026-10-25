El Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) reclamó respeto por la libertad de prensa y un debate público sin descalificaciones, en medio del enfrentamiento de Javier Milei con el periodismo. El pronunciamiento se produjo en un contexto de ataques verbales del presidente contra periodistas que investigaron el caso $LIBRA.

La entidad, que reúne a unas 600 compañías, puso el foco en la responsabilidad de quienes ocupan cargos de gobierno. En su comunicado, sostuvo que las autoridades elegidas por el voto tienen un deber especial en el cuidado de la discusión democrática. “Los agravios a periodistas en el ejercicio de su función contradicen ese deber”, advirtió.

El planteo incorporó al sector empresario a una controversia que involucra el trato del poder político hacia quienes investigan y publican información sobre su gestión. El reclamo de IDEA se centró en las condiciones del debate público y en el respeto al trabajo periodístico.

La confrontación entre los gobiernos y la prensa tiene antecedentes en la Argentina. En marzo de 2009, cuando ya había dejado la Presidencia y conducía el Partido Justicialista, Néstor Kirchner cuestionó públicamente la cobertura de las elecciones provinciales de Catamarca. Ese episodio quedó como una de las expresiones del conflicto que atravesó la relación del kirchnerismo con los grandes medios.

En octubre de aquel año, el Congreso aprobó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. El oficialismo la presentó como una herramienta para democratizar la comunicación y limitar la concentración. Sus críticos cuestionaron el contexto político de su impulso y su aplicación sobre grupos enfrentados al Gobierno.

La disputa actual transcurre en un escenario comunicacional diferente. Las redes sociales permiten al presidente difundir sus mensajes directamente y a sus seguidores multiplicarlos. En ese contexto, el comunicado de IDEA volvió a colocar el respeto por la libertad de prensa entre las responsabilidades de quienes gobiernan.