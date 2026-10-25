Bulgaria celebra este domingo 25 de octubre elecciones presidenciales, tras una campaña centrada en el deterioro económico y las tensiones por la guerra en Ucrania. Los ataques con drones contra el transporte marítimo en el mar Negro también forman parte del contexto de la votación.

La actual presidenta, Iliana Yotova, busca continuar en el cargo con el respaldo de Bulgaria Progresista, el partido del primer ministro Rumen Radev, de orientación afín a Moscú. Entre sus principales rivales está el ex primer ministro interino Andrey Gyurov, apoyado por fuerzas de oposición prooccidentales.

Según las previsiones recogidas por la agencia AP, la elección podría definirse en una segunda vuelta entre Yotova y Gyurov. Esa posibilidad es una expectativa previa a la votación: ambos participan de una contienda que, de acuerdo con el mismo reporte, reúne un número récord de candidatos.

La elección representa además una prueba política para Bulgaria Progresista después de su triunfo electoral de abril. El respaldo a Yotova vincula al oficialismo con el resultado de la disputa presidencial, mientras que la candidatura de Gyurov concentra el apoyo de partidos opositores prooccidentales.

Así, las dificultades económicas y las consecuencias de la guerra en Ucrania atraviesan una competencia en la que los principales aspirantes cuentan con apoyos de distinta orientación internacional. La jornada determinará si alguno logra imponerse o si la definición queda para una segunda vuelta.