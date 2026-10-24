El riesgo país superó los 700 puntos y cayeron los bonos

El riesgo país volvió a superar este viernes los 700 puntos básicos, en una jornada de caída de los bonos soberanos y las acciones argentinas. El indicador alcanzó un máximo intradiario de 717 puntos antes de retroceder hacia los 710, mientras los dólares financieros también mostraron señales de presión.

La evolución de los títulos complica el objetivo del Gobierno de regresar al mercado voluntario de deuda. El riesgo país acumula un incremento cercano al 77% respecto de los mínimos de julio, cuando se ubicaba alrededor de los 400 puntos. Esa suba representa una mayor prima exigida por los inversores para financiar a la Argentina.

En el mercado cambiario, las cotizaciones del jueves mostraron una diferencia de aproximadamente 110 pesos entre el dólar mayorista y el contado con liquidación. El primero se ubicó en torno a los 1.526 pesos y el segundo llegó a 1.636,52 pesos, con una brecha del 7,2%. El dólar MEP operó alrededor de los 1.547,78 pesos.

El mayorista había descendido hasta un piso cercano a los 1.355 pesos en abril de 2026. Desde entonces recuperó un 12,6%. En lo que va del año, su avance ronda el 4,9%, mientras que el contado con liquidación registra un aumento aproximado del 7,6%.

El secretario de Finanzas, Federico Furiase, atribuyó la escalada del riesgo país al contexto internacional y consideró excesivo el castigo sobre los activos argentinos. Como respaldo de su interpretación, mencionó el superávit fiscal, el equilibrio comercial y un nivel reducido de pasivos monetarios. También sostuvo que el riesgo político explica el aumento de las tasas de interés a futuro y evaluó que esa reacción resulta exagerada frente a los fundamentos económicos.

El economista Roberto Cachanosky cuestionó esa lectura en un mensaje escrito. Planteó que los precios reflejan las valoraciones del mercado y objetó que un gobierno liberal considere equivocada la cotización que los inversores asignan a los bonos. Su crítica apuntó a la explicación oficial sobre el deterioro de esos activos.

La combinación de bonos en baja y una mayor demanda de cobertura cambiaria plantea una dificultad para el equipo económico que encabeza Luis Caputo. Las operaciones con títulos para abastecer la demanda de dólares financieros pueden presionar sus precios hacia abajo, por lo que contener las cotizaciones cambiarias y sostener el valor de la deuda son objetivos que pueden entrar en tensión.

La estabilidad del dólar sigue siendo una herramienta central del Gobierno para contener la inflación. Por eso, la evolución de la brecha cambiaria y del costo de financiamiento concentra la atención sobre la continuidad del programa económico.