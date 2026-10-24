Lula y Flavio Bolsonaro cerraron el debate entre acusaciones

Antes del balotaje en Brasil, los candidatos concentraron sus cruces en la gestión de Jair Bolsonaro y la economía actual. El intercambio dejó pocas precisiones sobre las medidas que impulsarían.
Actualidad24/10/2026 Oscar A. Canavese

Luiz Inácio Lula da Silva y Flavio Bolsonaro protagonizaron un último debate dominado por los cuestionamientos cruzados, con escasos detalles sobre sus propuestas para Brasil. Durante casi dos horas, el mandatario y el senador confrontaron sobre la pandemia, el legado de Jair Bolsonaro y las dificultades económicas, antes del balotaje del domingo.

Lula y Flavio Bolsonaro cerraron el debate entre acusaciones

Los candidatos dedicaron buena parte del intercambio a señalar las debilidades de su adversario. Aunque abordaron problemas que afectan la vida cotidiana de los brasileños, ofrecieron pocas precisiones sobre las medidas con las que buscarían resolverlos.

Lula centró sus intervenciones en vincular a Flavio Bolsonaro con la gestión de su padre. El presidente puso especial énfasis en el manejo de la pandemia de coronavirus durante el gobierno de Jair Bolsonaro y utilizó ese antecedente para cuestionar a su rival.

También le reprochó políticas de aquella administración que considera equivocadas y aludió a casos de presunta corrupción que involucran al senador. Esos señalamientos formaron parte de los ataques de Lula durante el debate; el material disponible no detalla los expedientes ni su situación judicial.

Flavio Bolsonaro, por su parte, dirigió sus críticas hacia la situación económica bajo la actual administración. Señaló el endeudamiento de las familias, las dificultades de la clase media para llegar a fin de mes y la pérdida del poder adquisitivo como los problemas sobre los que buscaría actuar.

El senador aseguró que aportaría soluciones, aunque no desarrolló cómo las llevaría a la práctica. Su estrategia consistió en colocar las dificultades económicas en el centro de los cuestionamientos al gobierno de Lula.

Así, el último encuentro dejó expuestos los ejes elegidos por ambos para el cierre de la campaña: el presidente insistió en el vínculo de su adversario con la gestión anterior, mientras que Flavio Bolsonaro concentró sus reproches en el presente económico. Las definiciones concretas sobre las respuestas que cada uno propone quedaron en segundo plano.

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