El Gobierno flexibilizó su posición en Diputados y aceptó modificaciones en los proyectos sobre propiedad privada y discapacidad para avanzar con el respaldo de otros bloques. Las negociaciones se produjeron mientras el peronismo acordó defender las PASO, cuya suspensión forma parte de la agenda oficialista junto con el debate por el Presupuesto.

En el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, el oficialismo había aceptado restablecer un límite a la extensión de tierras que puede comprar un extranjero. Esa modificación permitió avanzar con la votación de la iniciativa impulsada por Federico Sturzenegger.

En discapacidad, Martín Menem y la diputada libertaria Laura Rodríguez Machado negociaron con la oposición e incorporaron demandas sobre el contenido de la propuesta y las partidas presupuestarias. Las concesiones permitieron al oficialismo sostener acuerdos parlamentarios que también necesitará para las próximas discusiones.

El peronismo, por su parte, reunió a gobernadores, diputados y senadores en la Casa de La Pampa. Participaron Sergio Massa, Axel Kicillof y Máximo Kirchner. Uno de los puntos de coincidencia fue respaldar las primarias y rechazar un intento del Gobierno de suspenderlas.

La reunión también estuvo dedicada a analizar la situación económica y productiva. El encuentro reunió a sectores con diferencias internas alrededor de una posición compartida sobre las reglas electorales, antes de la discusión presupuestaria.

Las negociaciones políticas coincidieron con indicadores débiles de actividad y consumo. Según los datos del Indec consignados en el material, el estimador mensual de actividad económica registró en agosto una caída interanual del 1,7% y una mejora mensual del 0,1%. Ese leve repunte llegó después de una contracción del 0,6% en el segundo trimestre y una baja mensual del 2,9% en julio.

Esos resultados muestran dificultades para recuperar el crecimiento, aunque no permiten dar por confirmado el desempeño completo del tercer trimestre. La consultora LCG estimó que septiembre debería registrar una expansión mensual del 8,5% para que ese período cerrara sin caída.

El consumo también presentó retrocesos. Scentia informó una baja interanual del 1,2% en el consumo masivo de septiembre. En agosto, las ventas en supermercados descendieron un 3,7% interanual, mientras que las de los centros de compras aumentaron en igual proporción, según el Indec.

Los salarios registrados tuvieron en agosto una mejora del 2,6%, superior a la inflación mensual del 1,7%. Sin embargo, el balance acumulado fue ajustado: aumentaron un 21,5% durante los primeros ocho meses, frente a una inflación del 21,3%. Ese contexto económico acompañará la discusión del Presupuesto y las negociaciones del Gobierno para reunir votos en el Congreso.