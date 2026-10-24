El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el senador Flávio Bolsonaro enfrentaron sus propuestas económicas y cruzaron acusaciones personales este viernes, durante el último debate televisivo antes de la segunda vuelta electoral del domingo. El intercambio, transmitido por TV Globo desde Río de Janeiro, estuvo marcado por el costo de vida, el endeudamiento y las diferencias sobre el papel del Estado.

La política argentina ocupó un lugar destacado. Lula vinculó las propuestas de su adversario con el ajuste del gasto público impulsado por Javier Milei y cuestionó sus consecuencias sociales. También desafió al senador a explicar si aplicaría una reducción del Estado similar a la del presidente argentino.

Bolsonaro respondió con una comparación entre la gestión de Lula y los gobiernos de Cristina Kirchner. Atribuyó la inflación a la emisión monetaria y sostuvo que tendría una tarea semejante a la de Milei porque, según su evaluación, la administración brasileña dejaría al país quebrado.

El senador centró sus críticas en los precios, los impuestos y la deuda pública. Aseguró que la inflación afecta especialmente a los sectores de menores ingresos y planteó comprar las deudas de las personas más vulnerables. Lula, por su parte, defendió el papel de los gobiernos del Partido de los Trabajadores en la evolución del salario mínimo y cuestionó a su rival sobre ese punto.

Los aranceles estadounidenses también provocaron un enfrentamiento. Lula acusó a Bolsonaro de estar vinculado con la decisión de Donald Trump de imponer gravámenes del 25% a productos brasileños. El senador negó reiteradamente esa responsabilidad.

En defensa de su política comercial, el presidente afirmó que Brasil atravesaba un récord exportador y mencionó un superávit de 85.000 millones de reales. También sostuvo que buscaría otros mercados para los productos del país ante las restricciones de Estados Unidos. Bolsonaro lo acusó de perjudicar al sector agropecuario mediante las altas tasas de interés; Lula respondió que su gestión destinó más recursos al campo que la de Jair Bolsonaro.

La infraestructura fue otro eje de disputa. El candidato opositor aseguró que había 100.500 obras paralizadas. Lula rechazó las críticas y afirmó que su Gobierno había realizado cuatro veces más obras que la administración anterior. Ambas cifras fueron presentadas por los candidatos como argumentos para cuestionar o defender la gestión.

El momento de mayor tensión personal llegó cuando Bolsonaro llamó a Lula “nueve dedos”, en referencia al dedo que perdió en un accidente laboral a los 17 años. El mandatario pidió derecho a réplica y exigió disculpas para él y para los trabajadores que sufrieron lesiones laborales.

Durante su respuesta, Lula cuestionó la trayectoria laboral del senador y lo llamó “miliciano”. Bolsonaro terminó por disculparse. El cruce cerró uno de los episodios más ásperos del último encuentro televisivo entre ambos candidatos antes de la votación.