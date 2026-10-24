Javier Milei calificó de “ladrón y mentiroso” a Luiz Inácio Lula da Silva después de que el mandatario brasileño cuestionara la situación económica argentina durante el último debate presidencial antes del balotaje del domingo. La respuesta fue publicada el 24 de octubre en la cuenta del presidente argentino en la red social X.

Durante el cruce con Flávio Bolsonaro, Lula vinculó las propuestas de su adversario con el gobierno de Milei. “En la Argentina, la pobreza llegó al 40%, hay gente que come carne de burro y vos decís que querés un modelo igual al de Milei”, sostuvo el líder del Partido de los Trabajadores.

Milei rechazó esas afirmaciones y acusó al equipo de campaña del mandatario brasileño de producir información falsa para perjudicar a sus adversarios. “Su equipo de armado de campaña negativa (dedicado a crear mentiras sobre adversarios) le tendría que sugerir no usar los datos falsos que ellos inventan para ensuciar”, escribió.

En el mismo mensaje, el presidente argentino afirmó que Lula era “el creador de la mentira”. La publicación no incluyó una cifra alternativa de pobreza ni precisó a qué período correspondía el porcentaje mencionado durante el debate. Así, el 40% quedó planteado como una afirmación de Lula, frente al rechazo general de Milei a los datos utilizados por su par.

La referencia al consumo de carne de burro tuvo como antecedente una iniciativa comercial en Chubut, en abril. En la zona de Trelew, un carnicero ofreció cortes de ese animal como alternativa a la carne vacuna, a 7.500 pesos el kilo. Ese episodio puntual no permite establecer la extensión de ese consumo en el país.

El intercambio se sumó a otros cuestionamientos que Milei dirigió contra Lula durante la última semana de campaña. En una publicación anterior, había sugerido la posibilidad de un fraude en la segunda vuelta entre el mandatario brasileño y Flávio Bolsonaro. “Espero que el último truco no incluya robarse la elección”, expresó, sin acompañar esa sospecha con pruebas en el mensaje citado.

Milei también había calificado de “misógino” a Lula por sus declaraciones al defender la reducción de la semana laboral a cinco días. En esa oportunidad, el presidente brasileño sostuvo que “la mujer no puede trabajar seis días a la semana y descansar uno porque ese día tiene que limpiar la casa”. El mandatario argentino reprodujo esas palabras en X para cuestionarlo, en otro de los cruces que marcaron los días previos al balotaje.