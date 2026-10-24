La diputada nacional Romina Diez respaldó a Javier y Karina Milei tras su sobreseimiento en la causa Libra. La presidenta de La Libertad Avanza en la provincia de Santa Fe expresó su apoyo y destacó el vínculo personal que mantiene con ambos.

La resolución judicial aceptó el pedido del fiscal para sobreseer a los acusados. El juez consideró que los hechos denunciados no encuadran en una figura penal y fundamentó su decisión en el artículo 336, inciso 3, del Código Procesal Penal de la Nación, que contempla el sobreseimiento cuando los hechos investigados no constituyen un delito.

El fundamento informado se refiere al encuadre penal de los hechos denunciados. El material disponible no identifica al juez ni al fiscal intervinientes y tampoco reproduce el texto completo de la resolución o detalla las conductas analizadas.

Diez manifestó su respaldo a través de las redes sociales, con un mensaje centrado en la relación que la une con Javier y Karina Milei. “Me emociona acompañarlos en este camino, pero mucho más me honra la amistad, la confianza y el cariño que nos une. La verdad siempre encuentra su camino”, publicó.

La intervención de la dirigente santafesina tuvo un tono personal y de defensa de ambos. Sus expresiones de apoyo constituyen una valoración política sobre el caso, mientras que el fundamento judicial informado para el sobreseimiento es que los hechos investigados no constituyen un delito.

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