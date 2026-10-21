La Cámara de Diputados aprobó este miércoles el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada impulsado por Federico Sturzenegger, con 124 votos a favor, 119 en contra y seis abstenciones. Como el texto recibió modificaciones, deberá volver al Senado: la votación no completó la sanción de la ley.

Las abstenciones resultaron decisivas para el oficialismo, que se impuso por cinco votos. Se abstuvieron los cordobeses Juan Schiaretti, Ignacio García Aresca, Carlos Gutiérrez, Carolina Basualdo y Alejandra Torres, vinculados al gobernador Martín Llaryora, y Álvaro González, del espacio de Horacio Rodríguez Larreta.

Martín Menem puso a consideración la iniciativa en general pasadas las 16. Tras esa aprobación, el debate en particular concentró parte de la discusión en el capítulo 4, referido a la restitución de la ley de tierras sancionada en 2011. Ese tramo consiguió un respaldo considerablemente más amplio que el obtenido por el proyecto en su conjunto.

Durante el tratamiento de ese capítulo, la diputada peronista Vanesa Siley propuso incorporar la palabra “derógase” a la redacción. Fundamentó el pedido en criterios de técnica legislativa y planteó que buscaba dejar asentada la “muerte legislativa” del artículo 154 del DNU 70/23, para garantizar la plena vigencia de la ley de tierras.

Nicolás Mayoraz, miembro informante del oficialismo, rechazó la modificación solicitada. Pese a esa diferencia, Unión por la Patria acompañó la votación del capítulo junto con los radicales, los socialistas y los provinciales. El resultado fue de 239 votos afirmativos, seis abstenciones y cuatro negativos.

En esa instancia se abstuvieron los cuatro diputados de izquierda, Marcela Pagano y Mónica Frade. Votaron en contra las tucumanas Elia Marina Fernández y Gladys Medina, la neuquina Karina Maureira y el salteño Pablo Outes, quienes responden a los gobernadores Osvaldo Jaldo, Rolando Figueroa y Gustavo Sáenz, respectivamente.

Antes de la votación general, Paula Penacca cuestionó que el Gobierno restituyera la ley de tierras después de haber promovido su derogación durante el tratamiento en el Senado. “Así como hoy dieron este volantazo y dicen que defienden la ley de tierras, mañana no van a tener problema en seguir entregando la patria pero nosotros la vamos a seguir defendiendo”, sostuvo durante el debate.

Desde el oficialismo, Patricia Vásquez defendió la iniciativa: “La propiedad no es un permiso del Estado sino un derecho absoluto de todos los argentinos”. Mayoraz también reivindicó el proyecto e invocó el artículo 17 de la Constitución. El expediente regresará ahora al Senado, que deberá pronunciarse sobre los cambios introducidos por Diputados.