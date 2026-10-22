El secretario general de la Asociación de Trabajadores Municipales (ATM), Juan Arigoni, estuvo en los estudios de FM Sonic 103.1, donde participó de El Primero de la Mañana, el programa conducido por Oscar Canavese. Durante la entrevista abordó el conflicto sindical desarrollado en Funes, la situación de los empleados municipales de distintas localidades y sus preocupaciones por el escenario económico.

Uno de los principales temas fue la movilización realizada en Funes, donde trabajadores municipales reclamaron por descuentos aplicados durante una jornada de huelga, el pago de feriados y la provisión de indumentaria laboral.

Según explicó Arigoni, aproximadamente 90 trabajadores se vieron afectados por descuentos correspondientes al día de paro y al presentismo.

El conflicto en Funes y la apertura del diálogo

Arigoni sostuvo que las diferencias con el Ejecutivo municipal podrían haberse resuelto antes de llegar a una movilización. Según su relato, hubo reuniones previas con funcionarios, pero inicialmente no se alcanzó un entendimiento.

El dirigente explicó que, tras la protesta, mantuvo una conversación con el intendente Rolvider Santacroce y se acordó establecer una mesa de diálogo para abordar los reclamos pendientes.

También señaló que durante las recorridas por dependencias municipales se detectaron necesidades relacionadas con ropa de trabajo, calzado y equipamiento.

La entrevista no incluyó la versión del Ejecutivo de Funes sobre los descuentos ni los compromisos alcanzados.

Villa Cañás, Teodelina y Santa Isabel: la situación regional

Consultado por Oscar Canavese sobre la realidad de los municipios y comunas del sur santafesino, Arigoni señaló que en su jurisdicción existe un diálogo habitual entre representantes gremiales y autoridades locales.

En Villa Cañás indicó que, pese a algunas diferencias registradas anteriormente, actualmente no existen reclamos de magnitud y se mantiene la comunicación entre los delegados y el municipio.

Respecto de Teodelina, anticipó una reunión con el intendente Joaquín Poleri para analizar la renovación de maquinaria y vehículos destinados a los servicios públicos.

También mencionó la situación de Santa Isabel, donde, según sus estimaciones, trabajan entre 110 y 120 personas bajo modalidades eventuales. Para Arigoni, esa cantidad refleja las dificultades que enfrenta parte de la población para conseguir empleo estable.

Críticas a Milei y Pullaro por la situación económica

En otro tramo de la conversación, Arigoni cuestionó las políticas económicas del presidente Javier Milei y del gobernador Maximiliano Pullaro.

El secretario general de ATM sostuvo que los trabajadores y jubilados enfrentan dificultades para sostener sus ingresos y expresó preocupación por los recortes de horas extras, las negociaciones paritarias y el pago de los próximos aguinaldos.

También planteó que numerosos municipios atraviesan restricciones presupuestarias y que algunos han declarado situaciones de emergencia económica.

Sus declaraciones reflejan la posición del representante sindical y no constituyen, por sí solas, una evaluación independiente de los resultados de las políticas mencionadas.

El escenario político y las próximas elecciones

La entrevista también incluyó un análisis de la representación política y del futuro electoral de Santa Fe.

Arigoni consideró que actualmente no identifica una figura consolidada dentro del peronismo provincial y sostuvo que los trabajadores deben participar del debate político.

Finalmente, remarcó que cualquier transformación debe producirse por mecanismos democráticos y mediante el voto.

La conversación concluyó con una referencia al trabajo territorial del gremio y a la necesidad de mantener canales de negociación entre municipios y trabajadores.