El Hospital de Villa Cañás fue escenario de la inauguración de un mural dedicado a la concientización sobre el cáncer de mama, una iniciativa que se enmarca en las actividades previas al 19 de octubre, fecha en la que se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama.

La intervención artística fue realizada por integrantes del Taller Municipal de Mosaiquismo, bajo la coordinación de la profesora Susana Magallanes, y quedó instalada en el establecimiento de salud como un mensaje permanente sobre la importancia de la prevención y los controles médicos.

Una obra colectiva con un mensaje de prevención

El mural fue elaborado mediante la técnica del mosaiquismo y tiene como protagonista a la cinta rosa, símbolo internacional de las campañas de concientización sobre el cáncer de mama.

A través de esta representación, las participantes buscaron transmitir un mensaje relacionado con el cuidado de la salud y la necesidad de acceder a información sobre la enfermedad.

La propuesta también pone de manifiesto cómo una actividad artística desarrollada en un espacio municipal puede trasladarse a una institución pública y convertirse en una herramienta de comunicación para toda la comunidad.

Autoridades municipales y sanitarias participaron de la inauguración

La presentación contó con la presencia del intendente Norberto Gizzi, integrantes del Gabinete Municipal, la directora del SAMCo local, Luciana Alberti, trabajadores del Hospital y vecinos que acompañaron la actividad.

Durante la jornada se destacó el trabajo desarrollado por las alumnas del taller y la participación de las autoridades sanitarias, que facilitaron la instalación de la obra dentro del establecimiento.

Desde la Municipalidad de Villa Cañás expresaron su reconocimiento a la profesora Susana Magallanes y a las participantes por la realización del mural. También agradecieron a las autoridades del Hospital por permitir que el proyecto se concretara en sus instalaciones.

Octubre Rosa y la importancia de los controles

Cada 19 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, una fecha destinada a generar conciencia sobre una enfermedad que afecta a miles de personas y para la cual la detección temprana resulta fundamental.

Los controles médicos periódicos, las consultas profesionales y los estudios indicados según la edad y los antecedentes personales permiten identificar posibles alteraciones y favorecer un diagnóstico oportuno.

En este contexto, las campañas de concientización buscan acercar información a la población y recordar la importancia de consultar al sistema de salud ante cualquier cambio o síntoma.

Un mensaje que permanecerá en el Hospital

Con esta intervención, el Hospital de Villa Cañás incorpora una obra artística que permanecerá como recordatorio de la importancia del cuidado de la salud.

La iniciativa reúne el trabajo del Taller Municipal de Mosaiquismo, la participación del Municipio y la colaboración del establecimiento sanitario en una actividad vinculada con la campaña de Octubre Rosa.