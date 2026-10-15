El Concejo Municipal de Villa Cañás desarrolló una nueva sesión ordinaria en la que se aprobaron distintas iniciativas relacionadas con necesidades de la ciudad. Entre los temas se destacaron los pedidos de mantenimiento de calles, la restitución de reductores de velocidad, la instalación de sanitarios públicos y una solicitud de información sobre inversiones realizadas por el municipio.

La jornada comenzó con la aprobación por unanimidad del acta N.º 677 y la recepción de comunicaciones oficiales, entre ellas documentación remitida por el Departamento Ejecutivo y cuadros tarifarios de CoeViCal.

Aprobaron una modificación del Plan Base

El primer proyecto, enviado por el Ejecutivo municipal, contempló cambios de zonificación para acompañar el crecimiento urbano.

La concejala Compagnoni explicó que la iniciativa propone transformar sectores rurales en suburbanos y otros suburbanos en áreas de servicio. El proyecto fue tratado sobre tablas y aprobado por unanimidad.

Reclamos por calles y seguridad vial

Uno de los temas estuvo relacionado con el deterioro de una avenida entre las calles 54 bis y 58.

El concejal Rolando señaló que los vecinos vienen reclamando por los baches y las condiciones de circulación. La minuta fue aprobada por unanimidad y solicita la intervención del Ejecutivo.

Por otro lado, Guillermo Poli presentó una iniciativa para evaluar la reinstalación de reductores de velocidad en inmediaciones de avenida 50 y Ruta Provincial 94, donde anteriormente existían dispositivos que fueron retirados durante una obra de desagües.

Según explicó, el sector presenta situaciones de riesgo para automovilistas, ciclistas y personas que concurren al club ubicado en las inmediaciones.

Solicitan baños públicos para el sector de carribares

Otro pedido presentado por Poli estuvo dirigido a mejorar las condiciones sanitarias del espacio gastronómico ubicado sobre avenida 51, cerca del paso a nivel de calle 56.

El edil indicó que actualmente funcionan aproximadamente ocho o nueve puestos y que tanto trabajadores como clientes carecen de sanitarios públicos.

La propuesta solicita evaluar la instalación de baños químicos hasta que pueda concretarse una solución permanente.

Piden explicaciones por inversiones municipales

El sexto punto concentró una exposición sobre los recursos destinados a distintas obras.

Poli solicitó informes sobre la remodelación del inmueble de la Sociedad Española, la puesta en valor del balneario municipal y los trabajos realizados en la casa del Ferrocarril.

Según los montos que citó durante su intervención, en el edificio de la Sociedad Española se habrían invertido aproximadamente 84,5 millones de pesos entre 2025 y el primer semestre de 2026.

También mencionó inversiones superiores a los 86 millones de pesos en el balneario durante ese período.

El concejal pidió conocer los trabajos realizados, los mecanismos de contratación y la documentación correspondiente. Además, planteó interrogantes sobre la participación de contratistas externos.

Aclaró que acompaña las obras de recuperación de espacios públicos, pero considera necesario disponer de información detallada sobre su ejecución.

La minuta fue aprobada por unanimidad. Durante la sesión no se presentó una respuesta del Ejecutivo a esos interrogantes.

La regulación de fumigaciones con drones pasó a comisión

Finalmente, el bloque de la Unión Cívica Radical presentó un proyecto para establecer un marco regulatorio para la aplicación de productos fitosanitarios mediante vehículos aéreos no tripulados.

La iniciativa busca adaptar la normativa local a las nuevas tecnologías utilizadas en la agricultura de precisión.

El expediente fue enviado a comisión para continuar su análisis antes de una eventual aprobación.