El Gobierno de Javier Milei aprobó un nuevo régimen de retiro voluntario destinado a trabajadores de la Administración Pública Nacional centralizada. La medida fue informada este lunes 19 de octubre por la Agencia Noticias Argentinas, que citó el Decreto 1203/2026, publicado en el Boletín Oficial.

La iniciativa comprende al personal de planta permanente alcanzado por la Ley 25.164 y a trabajadores vinculados mediante contratos por tiempo indeterminado. El período de adhesión se extenderá desde el 1 hasta el 30 de noviembre de 2026, aunque la autoridad de aplicación podrá disponer una única prórroga de hasta 30 días corridos.

El esquema establece tres categorías de beneficiarios y distintas modalidades de compensación.

Cuánto cobrarán los empleados que se adhieran

El primer grupo incluye a mujeres desde los 58 años y hombres desde los 63 que todavía no reúnan los aportes necesarios para jubilarse.

Estos trabajadores podrán optar por cobrar mensualmente el 60% de su remuneración bruta habitual durante un máximo de 36 meses, o hasta cumplir los requisitos jubilatorios. Durante ese período se mantendrán los aportes previsionales y de obra social previstos en el régimen.

La segunda alternativa consiste en recibir una compensación única equivalente a un sueldo bruto por cada año de antigüedad o fracción superior a tres meses, con un máximo de 18 remuneraciones y un límite vinculado al tiempo restante para jubilarse.

El segundo grupo comprende a mujeres de entre 58 y 64 años y hombres de entre 63 y 64 años que acrediten al menos 30 años de aportes. En estos casos, recibirán una compensación de hasta 18 sueldos brutos, más cinco remuneraciones adicionales.

Por último, el tercer grupo está integrado por mujeres de hasta 57 años y hombres de hasta 62 años. La compensación será de un sueldo bruto por año trabajado, con un máximo de 20 remuneraciones. A ese monto se agregarán cuatro sueldos para quienes tengan menos de 15 años de antigüedad en planta permanente y cinco para quienes acrediten 15 años o más.

Quiénes quedan excluidos del retiro voluntario

La normativa establece restricciones para determinados trabajadores, entre ellos quienes estén procesados por delitos contra la Administración Pública Nacional sin absolución firme, o sometidos a sumarios administrativos por hechos que puedan derivar en cesantía o exoneración.

También quedan excluidos quienes tengan procedimientos disciplinarios pendientes, hayan iniciado trámites jubilatorios, cumplan los requisitos para acceder a la jubilación ordinaria o hayan presentado su renuncia sin que todavía haya sido aceptada.

En cuanto a quienes mantienen reclamos administrativos o judiciales contra el Estado por cuestiones laborales, podrán adherirse únicamente si cumplen las condiciones de desistimiento previstas en el régimen, con las excepciones establecidas para reclamos relacionados con riesgos del trabajo.

Tampoco podrán incorporarse quienes se encuentren en situación de disponibilidad durante la vigencia del programa.

Qué sucederá con los puestos de trabajo

Uno de los aspectos centrales del decreto es que los organismos deberán eliminar los cargos presupuestarios correspondientes a los empleados que accedan al retiro, a partir del cese de la relación laboral.

La Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública tendrá a su cargo la aplicación del régimen y podrá dictar disposiciones complementarias.

La medida se inscribe en la política de reorganización de la administración estatal impulsada por el Gobierno nacional. Sin embargo, la información difundida no precisa cuántos trabajadores podrían adherirse ni cuál será el impacto presupuestario.

El próximo paso será la apertura de inscripciones en noviembre, cuando los empleados alcanzados podrán evaluar las condiciones económicas y previsionales antes de decidir su adhesión.