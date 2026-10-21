Miguel Merentiel convirtió el segundo gol de Boca frente a Vasco da Gama y puso al equipo en ventaja en la serie de la Copa Sudamericana. A los 34 minutos del partido de vuelta, en el Maracaná, el delantero uruguayo recibió un pase largo de Sebastián Villa y definió un mano a mano ante Léo Jardim para establecer el 2-0 parcial.

Boca había abierto el marcador a los cuatro minutos con un cabezazo de Lautaro Di Lollo, después de un córner ejecutado por Lautaro Blanco. Ese primer gol igualó la eliminatoria, mientras que la definición de Merentiel le dio la clasificación provisional al conjunto argentino. El encuentro todavía estaba en juego.

La participación del uruguayo tuvo un cambio respecto del cruce de ida, cuando había sido suplente. Para aquel encuentro, Rodolfo Arruabarrena había elegido a Enner Valencia como titular por su ventaja en el juego aéreo. En la vuelta, Merentiel respondió con su cuarto tanto en esta edición del certamen.

Con esa conquista, el atacante llegó a marcar en cada una de las instancias que disputó Boca en el torneo. Abrió el marcador contra O'Higgins en los playoffs, convirtió el tercero frente a Recoleta en octavos de final y anotó el gol del triunfo en la ida ante San Pablo, por los cuartos. A esa secuencia agregó su definición contra Vasco.

Villa también había comenzado el primer duelo entre los suplentes. En aquella oportunidad ingresó a los 56 minutos por Williams Alarcón y terminó con un esguince de tobillo que lo dejó afuera de la victoria ante Talleres. En el Maracaná, antes de asistir a Merentiel, el colombiano tuvo una ocasión clara que no pudo concretar.

El gol que inició la remontada también amplió una particularidad en la carrera de Di Lollo: el defensor alcanzó su séptima conquista como profesional y todas fueron de cabeza.