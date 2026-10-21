David Fincher recortó más de 60 páginas del guion que Quentin Tarantino escribió para Las nuevas desventuras de Cliff Booth, la continuación de Érase una vez en Hollywood protagonizada por Brad Pitt. Según explicó el director en una entrevista conjunta con Tarantino para la revista Empire, el primer borrador tenía 230 páginas: “Era esencialmente dos películas”. Tras la reducción, la duración quedó en aproximadamente dos horas y 20 minutos.

La nueva historia transcurre en 1977, ocho años después de los acontecimientos de la película original. Cliff Booth trabaja ahora como arreglador en Hollywood y el relato se acerca a la ficción criminal. El estreno está previsto para el 25 de noviembre, con una ventana exclusiva de dos semanas en salas IMAX, antes de su llegada a Netflix el 23 de diciembre.

Tarantino había considerado dirigir esta continuación de su película de 2019, pero decidió dejarla en otras manos porque no quería que una secuela fuera su décimo y potencialmente último largometraje. Pitt contribuyó a incorporar a Fincher al proyecto, que vuelve a reunir al actor y al director después de Se7en, Fight Club y El curioso caso de Benjamin Button.

En la entrevista con Empire, Fincher explicó que su interés estaba centrado en los personajes y sus relaciones dentro del Hollywood de los años 70. Comparó la propuesta con una historia contada alrededor de una fogata y destacó los encuentros y choques entre sus protagonistas. También describió la adaptación como una búsqueda de puntos de encuentro entre los intereses creativos de Pitt, Tarantino y él mismo.

Tarantino planteó un enfoque diferente al explicar el tono del guion en esa misma conversación. Para el autor, la nueva película tiene el espíritu de una novela policial de bolsillo de Elmore Leonard. Distinguió esa estructura de la de Érase una vez en Hollywood, donde el recorrido de los personajes podía sostenerse con menos trama porque avanzaba hacia los sucesos de Cielo Drive.

La referencia a Leonard tiene un antecedente en la filmografía de Tarantino: su novela Rum Punch fue la base de Jackie Brown, estrenada en 1997. En esta ocasión, el componente criminal gana espacio frente al vínculo entre Booth y Rick Dalton, el actor de televisión en decadencia interpretado por Leonardo DiCaprio en la primera entrega.

Pitt retoma así el personaje por el que ganó el Óscar a mejor actor de reparto en 2020. La película original, que también contó con Margot Robbie, obtuvo diez nominaciones a esos premios, incluidas las de mejor película y mejor director.