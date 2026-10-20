El riesgo país superó los 700 puntos pese al superávit

El riesgo país argentino alcanzó los 710 puntos básicos este martes 20 de octubre y después retrocedió hacia los 680, según los datos consignados por Adrián Simioni en su columna de análisis económico y político. La suba se produjo en un contexto de superávit fiscal y comercial, dos resultados que no alcanzaron para disipar la incertidumbre sobre el financiamiento del país.

Un nivel de 680 puntos representa una diferencia de aproximadamente 6,8 puntos porcentuales entre el rendimiento de la deuda argentina y el de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Ese costo adicional dificulta la colocación de deuda en dólares y la posibilidad de refinanciar los vencimientos a tasas sostenibles.

Las cifras de septiembre citadas en la columna muestran exportaciones por US$10.036 millones y un superávit comercial de US$2.976 millones, más del triple que un año antes. En las cuentas públicas, el resultado financiero fue positivo en $977.173 millones después del pago de intereses.

A esos datos se suman compras de divisas del Banco Central por más de US$1.000 millones durante octubre, hasta el lunes previo a la publicación. Sin embargo, el saldo comercial no se transforma automáticamente en reservas: también cuentan los dólares que efectivamente adquiere la autoridad monetaria y los pagos que debe afrontar.

Sin acceso habitual al crédito internacional, el cumplimiento de los compromisos depende de la disponibilidad de recursos y divisas. Una alternativa descripta en el análisis es que el Tesoro utilice pesos del superávit para comprar dólares al Banco Central. Esa operación requiere que la entidad consiga previamente las divisas y que la emisión asociada a sus compras sea compatible con la reducción de la inflación.

Simioni atribuye la desconfianza a una combinación de factores: las tasas internacionales, la inestabilidad financiera, los antecedentes argentinos de incumplimientos y las dudas sobre las decisiones de futuras administraciones. Dentro de esa interpretación, sostiene que la posibilidad de un regreso del kirchnerismo también influye sobre las expectativas de los inversores.

El autor dirige ese planteo al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, a quien reclama una definición sobre el cumplimiento de los compromisos de deuda ante un eventual cambio de gobierno. Se trata de una valoración del columnista: el material no aporta una medición que permita determinar cuánto pesa ese factor político en el riesgo país.

El propio análisis reconoce que ese componente no puede aislarse de los demás problemas. Por eso, los resultados fiscales y comerciales favorables conviven con interrogantes sobre la acumulación de reservas y los recursos necesarios para afrontar los próximos vencimientos.

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