El ministro de Transportes de España, Óscar Puente, cuestionó este lunes las políticas de Javier Milei y vinculó su próxima visita al país con la campaña electoral española. Durante un acto del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), sostuvo que el presidente argentino sirve de “ejemplo” de los recortes en “las cosas del comer” que, según advirtió, aplicarían los conservadores si llegaran al gobierno.

Milei llegará este martes a España para una visita de dos días. Su agenda incluye la participación en un foro económico, actividades vinculadas con el mundo académico y una reunión con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, del Partido Popular (PP), principal fuerza de oposición española.

En el encuentro socialista también participó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Puente agradeció en tono irónico la presencia del mandatario argentino en plena precampaña: planteó que su visita favorecerá al oficialismo porque permitirá mostrar las medidas adoptadas en Argentina y asociarlas con lo que, a su entender, harían las derechas españolas si ganaran las elecciones generales del 29 de noviembre.

“¿Qué necesidad tenemos de ponernos en manos de aventureros?”, preguntó el ministro. Dijo que estaba haciendo un “ejercicio de contención” al referirse a Milei y propuso comparar ambas gestiones a partir de los derechos laborales, el salario mínimo interprofesional y la creación de empresas.

En ese marco, Puente afirmó que Argentina perdió 36.000 empresas desde la llegada de Milei a la Presidencia y que España sumó 100.000 durante el gobierno de Sánchez. Las cifras fueron presentadas por el funcionario como argumento de su crítica. “A ver si resulta que en términos liberales es mejor el socialismo que la motosierra”, expresó.

El cruce tiene un antecedente en 2024, cuando Puente afirmó que Milei consumía “sustancias”. Más tarde reconoció su “error” y dijo que no había sido consciente de la repercusión que tendrían sus palabras, aunque mantuvo la insinuación de que el mandatario podía haber tomado alguna medicación.

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