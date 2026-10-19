Las autoridades del sistema de bomberos voluntarios reclamaron al Gobierno nacional la distribución de más de $59 mil millones que, según el sector, están pendientes de transferencia. Presentaron un petitorio ante el Ministerio de Economía y fijaron un plazo de 10 días hábiles para recibir una respuesta sobre el pago.

El reclamo apunta a recursos que las instituciones consideran necesarios para sostener su funcionamiento y mantener los vehículos utilizados en las emergencias. Desde el sector advirtieron que la falta de transferencias compromete la actividad de los cuarteles, con mayores dificultades en las jurisdicciones que no cuentan con asistencia provincial.

Hugo Yakoby, presidente de la Federación de Bomberos Voluntarios de la Provincia de Córdoba, confirmó en diálogo con Cadena 3 que el documento fue presentado el viernes pasado. Según explicó en esa entrevista, las gestiones para conseguir la distribución de los fondos comenzaron en octubre del año pasado, sin que se haya resuelto el reclamo.

El dirigente sostuvo que las instituciones atraviesan una situación crítica y que solicitaron al Gobierno nacional que informe cómo atenderá el pedido o concrete las transferencias dentro del plazo planteado. Los 10 días hábiles corresponden a la exigencia de las autoridades del sistema, no a un compromiso de pago anunciado por Nación.

Yakoby también aseguró que, una semana antes, habían interpelado al secretario de Hacienda de la Nación. Según su relato, el funcionario les manifestó que el dinero estaba disponible, aunque todavía no había sido distribuido. Esa afirmación sobre la disponibilidad de los recursos corresponde a la versión del dirigente.

Sobre las diferencias entre provincias, Yakoby explicó que Córdoba dispone de un subsidio provincial que contribuye al sostenimiento de los cuarteles. Advirtió, en cambio, que otras jurisdicciones carecen de ese respaldo y que hay instituciones que todavía no recibieron fondos nacionales.

El presidente de la federación cordobesa defendió además el aporte de los bomberos voluntarios a la atención de emergencias y cuestionó la demora en el envío de los recursos reclamados.

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