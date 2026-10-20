La renovación del cantero central de Avenida 7 Jefes y la pavimentación de Avenida Peñaloza son las dos obras pendientes para completar el Acuerdo Capital entre el Gobierno Provincial y la Municipalidad de Santa Fe. Según informó la Provincia, ambas atraviesan sus últimos trabajos, aunque Peñaloza registra un avance del 70 %. No se precisó una fecha de finalización para ninguna de las dos intervenciones.

En el norte de la ciudad, los trabajos sobre Peñaloza abarcan aproximadamente 1.300 metros desde Gorriti hacia el norte. El proyecto comprende pavimentación integral, bicisendas, iluminación LED, garitas para el transporte público, rampas y nuevos cruces peatonales. También incluye desagües pluviales y la forestación con más de 150 árboles.

La inversión provincial informada para esa avenida supera los 3.675 millones de pesos. La intervención busca mejorar la circulación entre distintos sectores del norte santafesino y contempla infraestructura para peatones, ciclistas, pasajeros del transporte público y automovilistas. El alcance del proyecto va más allá de la renovación de la calzada, con cambios en los espacios de circulación y espera.

Los trabajos también mejorarán el entorno y el acceso al nuevo edificio de la Escuela “Esteban Echeverría”, de acuerdo con la información oficial. Ese establecimiento es otra de las obras educativas que el Gobierno Provincial desarrolla en la capital santafesina.

En Avenida 7 Jefes, la renovación integral del cantero central de la Costanera demandó una inversión superior a los 3.200 millones de pesos, según el balance provincial. El proyecto contempló más de 5.500 metros cuadrados de nuevas losetas peatonales, sectores podotáctiles, áreas verdes, forestación y espacios de circulación y juegos. Parte de los sectores intervenidos ya es utilizada por las familias.

La obra incluyó además la renovación de toda la explanada donde se encuentra el monumento al Brigadier López. También se cerraron las dos calles que conectaban Avenida Almirante Brown con 7 Jefes para dar lugar a aperturas alineadas con los ejes de Chacabuco, Juan del Campillo e Iturraspe.

El Acuerdo Capital reúne cinco obras impulsadas por las gestiones del gobernador Maximiliano Pullaro y del intendente Juan Pablo Poletti. Tres ya fueron completadas e inauguradas: la pavimentación de calle Larrea, entre Blas Parera y Peñaloza, y las renovaciones de los canteros centrales de Avenida J.J. Paso y de Aristóbulo del Valle, en este último caso entre Avenida Galicia y Gorriti.

Con esas intervenciones terminadas, el cierre del programa queda sujeto a la conclusión de los trabajos en 7 Jefes y Peñaloza. La comunicación provincial presentó ambas obras como parte de la etapa final del acuerdo, sin detallar un porcentaje de ejecución para la intervención en la Costanera.