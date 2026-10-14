El universo cinematográfico de Marvel vuelve a generar interrogantes entre sus seguidores. Una ilustración atribuida al artista Jorge Molina, difundida en las últimas horas, muestra a un personaje identificado como Boris junto al entorno de Doctor Doom, el villano que interpretará Robert Downey Jr. en Avengers: Doomsday.

La imagen fue recogida por el portal especializado Vandal, que publicó la información el 13 de octubre. Según ese medio, Boris formaría parte del grupo de colaboradores del antagonista, aunque su identidad y su participación definitiva en la película todavía no fueron confirmadas oficialmente.

¿Quién es Boris y por qué lo relacionan con Doctor Strange?

Uno de los aspectos que más llamó la atención es la apariencia del personaje. Su máscara y determinados elementos visuales dieron lugar a teorías que lo relacionan con una posible variante de Doctor Strange.

La especulación tiene como antecedente los acontecimientos de Doctor Strange en el multiverso de la locura, película estrenada en 2022 en la que el hechicero interpretado por Benedict Cumberbatch desarrolla un tercer ojo y posteriormente se encuentra con Clea.

A partir de ese antecedente, algunos seguidores consideran que Boris podría representar una versión alternativa del personaje. Sin embargo, no existen elementos suficientes para establecer que ambos sean la misma persona.

Además, el nombre Boris tiene antecedentes dentro de las historietas de Marvel, particularmente en las historias relacionadas con Victor von Doom y Latveria. Esa conexión ofrece otra posible interpretación del personaje, sin necesidad de vincularlo directamente con Doctor Strange.

Una ilustración que genera dudas sobre su aparición

Según la publicación de Vandal, Jorge Molina habría explicado que el personaje fue retirado del montaje final de Avengers: Doomsday.

Este dato introduce una diferencia importante entre el material promocional o conceptual y lo que finalmente podrá verse en los cines.

Por otro lado, la nota menciona la posibilidad de que personajes como Wanda Maximoff, Sylvie y Clea tengan algún tipo de participación en el entorno de Doctor Doom. Estas vinculaciones también corresponden a versiones no confirmadas.

El futuro de Doctor Doom en Marvel

La participación de Robert Downey Jr. como Doctor Doom representa uno de los cambios de elenco más comentados de la nueva etapa cinematográfica de Marvel, especialmente por su anterior interpretación de Tony Stark, conocido como Iron Man.

El personaje de Victor von Doom posee una trayectoria dentro de los cómics que combina conocimientos científicos, tecnología y prácticas relacionadas con la magia. Esa característica permite desarrollar diferentes conexiones narrativas con otros protagonistas del universo Marvel.

En este contexto, la aparición de nuevos personajes vinculados a Latveria podría ampliar el papel del antagonista dentro de las próximas producciones.

No obstante, la identidad de Boris, su posible relación con Doctor Strange y su presencia en la versión definitiva de Avengers: Doomsday permanecen abiertas.

Por ahora, la ilustración constituye un elemento de interés para los seguidores, pero no permite confirmar las teorías que circulan sobre la historia.