Preparar galletitas en casa no requiere necesariamente muchos ingredientes ni demasiado tiempo. Una combinación de avena, cereal inflado, harina y algunos productos habituales de la cocina permite elaborar una alternativa casera que puede adaptarse a diferentes gustos.

La receta, difundida por TN, propone una preparación para cuatro personas y contempla distintas opciones para modificar el sabor y la textura. Entre ellas, incorporar chips de chocolate, pasas de uva, nueces o semillas.

Uno de los aspectos principales es conseguir una masa que mantenga su forma durante la cocción. Para eso, es importante respetar las proporciones y ajustar la humedad cuando sea necesario.





Qué ingredientes se necesitan

Para preparar una tanda destinada a cuatro personas, se utilizan:

1 taza de avena arrollada.

1 taza de cereal inflado, que puede ser de arroz, maíz o una combinación.

½ taza de harina integral o de almendras.

½ taza de azúcar mascabo o miel.

1 huevo.

3 cucharadas de aceite neutro o manteca derretida.

1 cucharadita de esencia de vainilla.

Una pizca de sal.

Chips de chocolate, pasas de uva o nueces picadas, opcionales.

Estos ingredientes permiten elaborar la versión dulce de la receta. También se pueden incorporar otros cereales o semillas, de acuerdo con las preferencias de cada persona.

Cómo hacer las galletitas paso a paso

El procedimiento comienza colocando la avena, el cereal inflado, la harina y la sal en un recipiente. Es importante mezclar los ingredientes secos para distribuirlos de manera uniforme.

En otro bol se bate el huevo junto con el azúcar mascabo o la miel, el aceite y la esencia de vainilla. Una vez integrados, se incorporan los ingredientes secos y se mezcla hasta formar una masa que pueda moldearse con las manos.

Si la preparación queda demasiado seca, se puede agregar una cucharada de leche. En cambio, si presenta demasiada humedad, conviene incorporar un poco más de avena.

Luego se forman pequeñas porciones, se aplastan ligeramente y se colocan sobre una placa enmantecada o cubierta con papel manteca.

Cuánto tiempo necesitan en el horno

Las galletitas deben cocinarse en un horno previamente calentado a 180 °C durante aproximadamente 12 a 15 minutos.

El tiempo puede variar según el tamaño de cada unidad y las características del horno. Por eso, se recomienda observar la superficie y retirarlas cuando comiencen a dorarse.

Una vez finalizada la cocción, es conveniente dejarlas enfriar antes de manipularlas o guardarlas. Este paso permite que adquieran una consistencia más firme.

Cómo conservarlas y qué variantes se pueden preparar

Cuando estén completamente frías, las galletitas pueden almacenarse en un recipiente hermético, en un lugar fresco y seco.

Además, la receta admite modificaciones: reemplazar algunos cereales, incorporar frutos secos o elegir miel en lugar de azúcar mascabo.

Para una versión salada será necesario adaptar los ingredientes, eliminando el endulzante y la vainilla. La publicación original no especifica proporciones para esa variante.

De esta manera, con una preparación sencilla y una cocción breve, es posible elaborar galletitas caseras para diferentes momentos del día.