El anime One Punch Man prepara su regreso para enero de 2027 con nuevos episodios correspondientes a la segunda parte de su tercera temporada. El anuncio se realizó durante la New York Comic Con 2026, donde se presentó un tráiler que anticipa la continuidad de uno de los conflictos centrales de la historia.

La producción retomará el arco de la Asociación de Monstruos, una etapa del manga que reúne enfrentamientos entre héroes y criaturas con habilidades extraordinarias. Sin embargo, además del interés por el desarrollo de la trama, el adelanto volvió a instalar entre los seguidores una discusión que acompaña a la serie desde hace varios años: la calidad de su animación.

Un regreso esperado para Saitama y los héroes

La historia creada originalmente por ONE y adaptada al manga ilustrado por Yusuke Murata sigue las aventuras de Saitama, un héroe capaz de derrotar a sus enemigos con un solo golpe.

Esa particularidad constituye uno de los elementos principales de la serie, que combina acción, humor y una mirada diferente sobre las historias tradicionales de superhéroes.

Los próximos capítulos continuarán el enfrentamiento contra la Asociación de Monstruos, una organización que representa una amenaza para los integrantes de la Asociación de Héroes.

El nuevo tráiler ofrece un anticipo de esta etapa, aunque todavía no se informó oficialmente el día exacto de estreno dentro de enero ni la cantidad de episodios que integrarán la continuación.

La animación vuelve a estar en discusión

Uno de los principales puntos de comparación entre las distintas temporadas es el trabajo visual de los estudios responsables.

La primera entrega, estrenada en 2015 y producida por Madhouse, recibió una valoración favorable por parte de numerosos seguidores, especialmente por sus escenas de acción y la fluidez de los movimientos.

En 2019, la segunda temporada pasó a manos de J.C. Staff. Ese cambio estuvo acompañado por cuestionamientos de una parte del público, que señaló diferencias en el tratamiento de las secuencias de combate y en el acabado visual.

La tercera temporada volvió a colocar el tema en discusión. Tras la presentación del nuevo adelanto, algunos aficionados expresaron dudas sobre si los próximos capítulos lograrán representar la complejidad de las ilustraciones originales de Murata.

No obstante, estas opiniones no permiten establecer por sí solas cómo será la calidad definitiva de los episodios, ya que el material promocional muestra solamente una selección de escenas.

Enero de 2027, una nueva etapa para la serie

La continuación tendrá el desafío de desarrollar los acontecimientos del arco de la Asociación de Monstruos y trasladar a la pantalla enfrentamientos que ocupan un lugar importante dentro del manga.

Por otro lado, el estreno permitirá conocer si las decisiones de producción introducen cambios respecto de los capítulos anteriores.

Hasta el momento, no se comunicaron modificaciones en el calendario anunciado. La llegada de los nuevos episodios está prevista para enero de 2027 y será entonces cuando el público pueda evaluar el resultado completo de esta nueva etapa de One Punch Man.