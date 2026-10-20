El 20 de octubre de 1976 comenzó oficialmente la carrera de Diego Armando Maradona en la Primera División del fútbol argentino. Con apenas 15 años, el futbolista ingresó para Argentinos Juniors frente a Talleres de Córdoba y protagonizó una jornada que, cinco décadas después, continúa siendo recordada por una jugada particular: un caño a Juan Domingo Cabrera.

La historia se transmitió durante años con un detalle que terminó convirtiéndose en mito. Según distintas reconstrucciones, Maradona había realizado el caño en la primera pelota que tocó. Sin embargo, el propio protagonista explicó tiempo después que los hechos habían ocurrido de otra manera.

El día que Maradona llegó a Primera División

Argentinos Juniors perdía 1-0 ante Talleres cuando su entrenador, Juan Carlos Montes, decidió enviar al campo de juego al juvenil que comenzaba a destacarse en las divisiones inferiores.

Diego tenía exactamente 15 años, 11 meses y 20 días. Antes de ingresar, Montes le preguntó si estaba preparado para jugar. Tras recibir una respuesta afirmativa, le dio una indicación que quedaría asociada para siempre con aquel debut: «Cuando puedas, tirá un caño».

El joven futbolista ingresó y comenzó a participar del encuentro. Entre sus intervenciones apareció la acción sobre Cabrera, que se transformaría en uno de los recuerdos más difundidos de sus primeros años como profesional.

El caño existió, pero no fue en la primera pelota

Durante mucho tiempo circularon diferentes versiones sobre el lugar exacto de la jugada, el momento en que ocurrió y la reacción del jugador de Talleres.

La ausencia de una filmación contribuyó a que el relato incorporara detalles difíciles de comprobar.

En 2001, el periodista Diego Borinsky encontró en el archivo de El Gráfico una fotografía tomada por Humberto Speranza durante aquel partido. La imagen mostraba a Maradona frente a Cabrera y fue identificada por el propio Diego como el momento del recordado caño.

Sin embargo, el exfutbolista aclaró que no había sido su primera intervención. Recordó que inicialmente intentó alcanzar una pelota mediante un pique, pero no llegó.

También explicó que Cabrera lo había presionado en otras dos oportunidades y que, en el tercer enfrentamiento entre ambos, consiguió hacer pasar la pelota entre sus piernas.

Imagen sugerida: fotografía original de Humberto Speranza, publicada en el archivo de El Gráfico. Gestionar autorización de reproducción.

Qué dijeron los diarios sobre aquel debut

La aparición de Maradona no pasó inadvertida para la prensa de la época.

Clarín destacó sus condiciones técnicas, aunque señaló que había tenido dificultades para encontrar compañeros con quienes asociarse. La Razón hizo referencia a su capacidad para gambetear, mientras que La Voz del Interior también registró su participación, aunque publicó incorrectamente su apellido como «Maladona».

Esas crónicas permiten reconstruir cómo fue recibido el debut del juvenil antes de que se convirtiera en una figura internacional.

Una historia que cumple medio siglo

Aquel partido fue el punto de partida de una trayectoria que posteriormente incluiría su paso por Boca Juniors, Barcelona, Napoli y la Selección Argentina, con la que conquistó el Mundial de México 1986.

A 50 años de su estreno, el episodio del caño continúa siendo parte de la memoria del fútbol argentino.

La fotografía recuperada y el testimonio posterior de Maradona permiten distinguir lo que efectivamente ocurrió de uno de los detalles que se agregaron con el paso del tiempo: el caño existió, pero no fue en su primer contacto con la pelota.