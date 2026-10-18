Viruta Vera sigue haciendo goles a los 41 años en Uruguay

Diego “Viruta” Vera continúa en actividad a los 41 años y sigue sumando goles en el ascenso uruguayo. El delantero que pasó por Atlético de Rafaela, Estudiantes, Independiente, Colón y Tigre defiende ahora la camiseta de River Plate de su país, donde pasó de ser suplente a ganarse un lugar en el equipo.

El atacante se incorporó en junio y acumula tres tantos en 14 partidos. Su llegada estuvo precedida por un semestre en Central Español, también de la Segunda División de Uruguay, con un registro de dos goles en diez encuentros. Así, su continuidad en las canchas se sostiene después de un recorrido por clubes de Argentina, México, Chile y su país natal.

En el fútbol argentino, Vera convirtió con las cinco camisetas que vistió. Su primera escala fue Atlético de Rafaela, al que llegó en 2013 desde Liverpool de Uruguay, después de haber jugado a préstamo en Querétaro de México. En la Crema consiguió sus mejores números entre los equipos argentinos: 18 goles en 45 presentaciones.

Además de su capacidad para definir, en Rafaela encontró socios para participar de la elaboración de los ataques. Primero compartió la delantera con Federico González y luego formó una dupla destacada con Lucas Albertengo. Su juego le permitía actuar como referencia de área o acompañar a otro delantero central.

A mediados de 2014, Estudiantes de La Plata adquirió su ficha. Allí convirtió diez goles en 35 partidos, antes de pasar al año siguiente a Independiente. En Avellaneda permaneció durante 18 meses y registró 14 tantos en 54 encuentros, aunque perdió espacio sobre el final de su etapa.

Su siguiente destino fue Colón, que ya había mostrado interés en contratarlo. El regreso a la provincia de Santa Fe comenzó con goles, pero su rendimiento decayó con el correr de los partidos. Cerró ese ciclo con nueve tantos en 37 actuaciones y volvió a Buenos Aires para incorporarse a Tigre.

El conjunto de Victoria fue su último equipo en Argentina y el de menor producción goleadora: dos tantos en 16 partidos. Después de esa experiencia, Vera continuó su carrera en Curicó Unido, de Chile, donde estuvo dos años antes de regresar a Uruguay.

Desde su salida del fútbol argentino pasó por ocho clubes. A Curicó Unido se sumaron Defensor Sporting, Racing, Danubio, Colón de Uruguay, Atenas, Central Español y River Plate. En este último continúa la trayectoria del delantero nacido en Montevideo, recordado también por celebrar sus goles formando una “C” con las manos.