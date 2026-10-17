Tigre consiguió un empate sobre el final ante Independiente Rivadavia, en el encuentro correspondiente a la fecha 13 del Torneo Clausura 2026. El conjunto dirigido por Diego Dabove logró alcanzar la igualdad cuando el partido se acercaba a su cierre.

El equipo de Victoria presentó entre sus titulares a Felipe Zenobio, Ignacio Peluffo, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo y Federico Álvarez. También integraron la formación inicial Jabes Saralegui, Bruno Leyes, Santiago González, Martín Garay, Ignacio Russo y Jerónimo Dómina.

Dabove contó en el banco de suplentes con Lautaro Morales, Gonzalo Requena, Valentín Moreno, Guillermo Soto, Juan Manuel Villalba y Nicolás Dubersarsky. Completaron las alternativas Gonzalo Martínez, Alfio Oviedo, Ian Subiabre, Manuel Fernández, Mauro Méndez y Tiago Serrago.

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