Belgrano perdió 3-1 frente a Palmeiras este domingo en el estadio IDV de Ecuador, por la segunda fecha del Grupo B de la Copa Libertadores Femenina. El conjunto cordobés comenzó en ventaja, pero las brasileñas revirtieron el marcador y aseguraron su clasificación a cuartos de final. Las Piratas deberán definir sus posibilidades de avanzar en la última jornada.

El equipo dirigido por Mariana Sánchez cerrará la fase de grupos ante Universitario de Perú el miércoles 21, a las 21.00. Con una unidad en dos presentaciones, su situación también quedaba pendiente del encuentro entre Independiente del Valle y Universitario, previsto para este domingo a las 21.00.

Palmeiras llegó a seis puntos tras sumar su segunda victoria, luego del 1-0 ante las peruanas en el debut. Antes del otro cruce de la jornada, Belgrano e Independiente del Valle tenían un punto cada uno, mientras que Universitario todavía no había sumado.

Las cordobesas tuvieron un buen comienzo ante el conjunto brasileño. Con posesión y orden defensivo, encontraron la apertura del marcador a los 13 minutos del primer tiempo. Julieta Alaides Paz recibió una pelota larga cerca de la mitad de la cancha, superó en velocidad a Pati Maldaner y, al llegar al área, enganchó hacia adentro antes de definir.

La respuesta de Palmeiras llegó a los 26 minutos. Maldaner inició una jugada que continuó con un taco de Brena Carolina y terminó con Bia Zaneratto frente al arco. La delantera elevó la pelota ante la salida de Agustina Sánchez y convirtió el empate. A los 35, Brena Carolina completó la remontada con un remate desde afuera del área.

En el comienzo del segundo tiempo, Sánchez desvió un cabezazo de Zaneratto tras un córner y mantuvo la diferencia mínima. Sin embargo, Palmeiras ganó protagonismo con la pelota y volvió a marcar: un centro de Tainá Maranhão encontró a Zaneratto, que anotó su segundo tanto y estableció el 3-1.

Belgrano tuvo dificultades para conectar pases y quedó más replegado. La entrenadora recurrió a los cambios para renovar al equipo, aunque no logró modificar el resultado. A ocho minutos del final, Betina Soriano exigió dos veces a Natascha, quien respondió en ambas ocasiones.

Las Piratas habían iniciado su primera participación en la Libertadores con un empate 1-1 ante Independiente del Valle. En ese encuentro también abrió el marcador Paz, mientras que Karen Páez igualó de penal antes del descanso.

Belgrano es el único representante argentino en esta edición. Obtuvo su clasificación al conquistar el Trofeo de Campeonas 2025 frente a Newell’s Old Boys: tras empatar sin goles, ganó 4-2 en los penales. Esa campaña también incluyó el primer título del club en el Campeonato Femenino de Primera División.

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